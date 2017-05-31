8P в Одессе дополнит конференция Одессея
15 июля в Одессе пройдет событие, значимое для украинского интернет-маркетинга — шестая конференция 8P. В рамках мероприятия также будет проведена конференция «Одессея».
И в этом году в рамках 8P состоится одесская конференция «Одессея». Более 1200 участников смогут посетить сразу два ивента по одному билету и на одной локации.
Программа 8P 2017 будет состоять из четырех потоков:
- Арбитраж трафика;
- Интернет-магазины от А до Я;
- Продвижение в США и Европе;
- SEO для специалистов.
Главным фокусом каждого потока будут практические кейсы для специалистов поисковой рекламы, арбитражников трафика, представителей e-commerce, стартапов и мобильных приложений.
Доклады уже готовят:
- Сергей Гапоченко (OLX.ua);
- Иван Портной (Prom.ua);
- Олег Саламаха (Serpstat);
- Дмитрий Шахов (Remarka);
- Тарас Гуща (Seo.ua);
- Марина Бриль (Netpeak);
- Дмитрий Бондарь (Boosta.biz);
- Дмитрий Мазурян (Tonti Laguna);
- Вадим Корепов (Partnerkin.com) и др.
«Конференция „Одессея“ гармонично дополнит нашу практическую направленность докладами и панельными дискуссиями с экспертами в области технологий и маркетинга», — говорит глава оргкомитета 8P Игорь Яздан.
Программа «Одессеи»
Формировать программу «Одессеи» и модерировать конференцию будут основатели мероприятия — руководитель коворкинга «Терминал 42» Сергей Петренко и директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант.
«Мы постараемся сохранить традиционный формат „Одессеи“ и говорить о технологиях на службе бизнеса и новых тенденциях в digital», — отметил Андрей Себрант, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс».
Программа 8P и «Одессеи» будет доступна на сайте 8p.ua.
Почем билеты?
В данный момент купить билеты сразу на две конференции 8Р и «Одессею» можно по цене от 2000 грн. А промокод PRNEWS обеспечит скидку 10%.
Организатор мероприятия — агентство интернет-маркетинга Netpeak.