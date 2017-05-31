8P в Одессе дополнит конференция Одессея

17:25, 31 мая 2017
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15 июля в Одессе пройдет событие, значимое для украинского интернет-маркетинга — шестая конференция 8P. В рамках мероприятия также будет проведена конференция «Одессея».

И в этом году в рамках 8P состоится одесская конференция «Одессея». Более 1200 участников смогут посетить сразу два ивента по одному билету и на одной локации.

Программа 8P 2017 будет состоять из четырех потоков:

  • Арбитраж трафика;
  • Интернет-магазины от А до Я;
  • Продвижение в США и Европе;
  • SEO для специалистов.

Главным фокусом каждого потока будут практические кейсы для специалистов поисковой рекламы, арбитражников трафика, представителей e-commerce, стартапов и мобильных приложений.

Доклады уже готовят:

  • Сергей Гапоченко (OLX.ua);
  • Иван Портной (Prom.ua);
  • Олег Саламаха (Serpstat);
  • Дмитрий Шахов (Remarka);
  • Тарас Гуща (Seo.ua);
  • Марина Бриль (Netpeak);
  • Дмитрий Бондарь (Boosta.biz);
  • Дмитрий Мазурян (Tonti Laguna);
  • Вадим Корепов (Partnerkin.com) и др.

«Конференция „Одессея“ гармонично дополнит нашу практическую направленность докладами и панельными дискуссиями с экспертами в области технологий и маркетинга», — говорит глава оргкомитета 8P Игорь Яздан.

Программа «Одессеи»

Формировать программу «Одессеи» и модерировать конференцию будут основатели мероприятия — руководитель коворкинга «Терминал 42» Сергей Петренко и директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант.

«Мы постараемся сохранить традиционный формат „Одессеи“ и говорить о технологиях на службе бизнеса и новых тенденциях в digital», — отметил Андрей Себрант, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс».

Программа 8P и «Одессеи» будет доступна на сайте 8p.ua.

Почем билеты?

В данный момент купить билеты сразу на две конференции 8Р и «Одессею» можно по цене от 2000 грн. А промокод PRNEWS обеспечит скидку 10%.

Купить билет.

Организатор мероприятия — агентство интернет-маркетинга Netpeak.

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