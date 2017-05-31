8P в Одессе дополнит конференция Одессея

И в этом году в рамках 8P состоится одесская конференция «Одессея». Более 1200 участников смогут посетить сразу два ивента по одному билету и на одной локации.

Программа 8P 2017 будет состоять из четырех потоков:

Арбитраж трафика;

Интернет-магазины от А до Я;

Продвижение в США и Европе;

SEO для специалистов.

Главным фокусом каждого потока будут практические кейсы для специалистов поисковой рекламы, арбитражников трафика, представителей e-commerce, стартапов и мобильных приложений.

Доклады уже готовят:

Сергей Гапоченко (OLX.ua);

Иван Портной (Prom.ua);

Олег Саламаха (Serpstat);

Дмитрий Шахов (Remarka);

Тарас Гуща (Seo.ua);

Марина Бриль (Netpeak);

Дмитрий Бондарь (Boosta.biz);

Дмитрий Мазурян (Tonti Laguna);

Вадим Корепов (Partnerkin.com) и др.

«Конференция „Одессея“ гармонично дополнит нашу практическую направленность докладами и панельными дискуссиями с экспертами в области технологий и маркетинга», — говорит глава оргкомитета 8P Игорь Яздан.

Программа «Одессеи»

Формировать программу «Одессеи» и модерировать конференцию будут основатели мероприятия — руководитель коворкинга «Терминал 42» Сергей Петренко и директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант.

«Мы постараемся сохранить традиционный формат „Одессеи“ и говорить о технологиях на службе бизнеса и новых тенденциях в digital», — отметил Андрей Себрант, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс».

Программа 8P и «Одессеи» будет доступна на сайте 8p.ua.

Почем билеты?

В данный момент купить билеты сразу на две конференции 8Р и «Одессею» можно по цене от 2000 грн. А промокод PRNEWS обеспечит скидку 10%.

Купить билет.

Организатор мероприятия — агентство интернет-маркетинга Netpeak.