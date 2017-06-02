Павел Крымов: блокчейн – новый облик венчурного инвестирования

В конце прошлого месяца в Днепропетровске прошла первая в Украине конференция, посвященная блокчейн-бизнесу в которой принял участие Павел Крымов – известный финансовый маркетолог, один из ведущих экспертов в сфере маркетинга, финансов и инвестиций, автор ряда востребованных у многих компаний и бизнесменов стратегий продвижения финансовых услуг. Наш обозреватель побеседовал с Павлом Крымовым и узнал, чем BLOCKCHAIN BUSINESS FORUM заинтересовал специалиста, что изменилось на рынке криптовалют, какие существующие или потенциальные проекты для бизнеса в индустрии имеют реальные перспективы для динамичного развития.

Майнинг, криптоакции, ICO – новые ориентиры финансовых рынков.

Вопрос: Павел Геннадьевич, почему Вы решили посетить BLOCKCHAIN BUSINESS FORUM?

Павел Крымов: потому что в настоящее время криптовалюты это глобальный мировой тренд. Если рассматривать ситуацию на основе интересов клиентов, то сегодня каждый четвертый обращается с проектом, который как-то связан или с криптовалютой, или с технологией блокчейн. Во-вторых, есть собственный практический интерес к теме. В-третьих, мероприятие позволило провести ряд полезных встреч, а также договориться о конструктивных диалогах с интересующими меня людьми на ближайшее будущее.

Вопрос: Какие именно идеи?

Павел Крымов: Новые концепции привлечения инвесторов с использованием криптовалют (например, ICO) возможности выпускать собственную цифровую валюту или получать доход на майнинге, формирование инвестиционного портфеля из наиболее перспективных блокчейн-проектов, идея выпуска криптоакций.

Вопрос: Больше месяца назад на своем сайте Вы отмечали, что курс Биткоина видите не менее 2 000 долларов. Не поменяли своего мнения?

Павел Крымов: Не поменял. Это минимальная оценка, так как тенденция роста биткойна очевидна. Если случаются откаты, в следующую пару дней они с лихвой компенсируются о чем можно прочесть в "Мыслях о криптовалютах".

Вопрос: Что вы можете сказать относительно альтернативных цифровых валют – альткоинах?

Павел Крымов: Здесь я бы выделил только Эфериум (криптовалюта второго поколения, может заменить Биткоин), отличающийся технологией, возможностями ее использования и спроса, который за счет этой технологии обеспечивается. От других существующих альткоинов можно ждать чего угодно.

Вопрос: Новые проекты ожидаете в Рунете?

Павел Крымов: Думаю, еще будут появляться биржи, а также сервисы, которые нацелены на инвесторов.

Вопрос: Значит ли это, что вскоре вы запустите свой проект?

Павел Крымов: Скажем так, это весьма вероятно. В частности, есть идея создать продукт, включающий в себя составляющие финансовой, технологической и сферы стартапов. В случае реализации идеи я об этом сразу же объявлю.