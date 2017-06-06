Новые холодильники Siemens с технологией iSensoric: эксклюзивно в "Фокстрот"

В ассортименте – 8 вместительных однокомпрессорных холодильников Siemens с нижним расположением морозильной камеры. Новинки располагают холодильными камерами с полезным объемом от 215 до 371 литра, рассчитанными на большие запасы продуктов. Объем морозильных отделений составляет 85 или 87 литров. Все модели отличаются бесшумностью и высокой энергоэффективностью (А+ или А++). Продукция бренда представлена эксклюзивно в Фокстрот.

Точный контроль температуры внутри и снаружи: сенсорная технология iSensoric

Внутри камер холодильников Siemens KG поддерживается оптимальная температура с точностью до одного градуса. И такие условия сохраняются даже при открывании дверцы. Отсутствие температурных перепадов обеспечивается системой iSensoric, состоящей из нескольких сенсоров и цифрового блока управления.

Датчики, установленные внутри и снаружи холодильника, измеряют температуру и передают данные на блок управления. Система обрабатывает информацию и автоматически настраивает охлаждение.

В холодильниках Siemens используется три типа сенсоров. Датчики freshSense (4 внешних, 1 внутренний) анализируют условия на всех уровнях холодильной камеры. Сенсор noFrost контролирует количество открываний двери, помогая системе оптимизировать управление циклами размораживания. Датчик hyperFresh передает информацию о температуре внутри зоны свежести hyperFresh premium 0°C.

Преимущества холодильников Siemens KG

Новые модели холодильников Siemens обеспечивают длительное хранение еды благодаря поддержке целого ряда функций – таких как SuperCooling, SuperFreezing и MultiAirflow.

Режим SuperCooling позволяет быстро охладить загруженные продукты, предотвращая повышение температуры в холодильной камере. Функция шоковой заморозки SuperFreezing помогает сохранять полезные свойства и структуру продуктов. Система многопоточного охлаждения MultiAirflow равномерно распределяет воздух по всему объему камеры, поддерживая необходимую температуру на всех уровнях.

Холодильные и морозильные камеры размораживаются самостоятельно (No Frost). В камерах поддерживаются оптимальные условия хранения благодаря независимой регулировке температуры. Холодильники продолжают охлаждать продукты даже при отключенном электричестве, сохраняя необходимую температуру в течение 19 часов.

Все холодильники Siemens KG оснащаются перенавешиваемыми дверцами, полками из закаленного стекла safetyGlass, зоной свежести hyperFresh, специальными боксами для хранения фруктов и удобными подставками для бутылок.