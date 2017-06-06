Первый этап завершен — более 20 000 деревьев в Карпатах посажено!

3000 километров в пути, 3 национальных парка Карпат, почти 5 га территории без леса — и вот результат: более 20 000 саженцев посадили наши соотечественники в рамках Всеукраинской программы «Разом за природу» при поддержке ТМ «Моршинская» и Всемирного Фонда Природы (WWF). И это только начало!

В конце мая успешно завершился первый этап всеукраинской программы «Разом за природу», в ходе которой инициаторы проекта предложили каждому украинцу внести свой вклад в сохранение природы, приобщившись к восстановлению украинских Карпат и посадив собственное именное дерево.

Проект длился 3 месяца. За это время в нем приняли участие почти 5 000неравнодушных украинцев из разных регионов нашей страны, более 25 СМИ, включая представителей национального телевидения, а 10 участников акции смогли лично высадить свои именные деревья.

Проект «Разом за природу» стал первым опытом корпоративного партнерства фонда WWF в Украине. В рамках дальнейшего сотрудничества планируется целый ряд важных проектов, направленных на сохранение природы Карпат в частности, и Украины в целом.

Карпаты были выбраны первым регионом не случайно, ведь именно этот регион является родиной «Моршинской». Здесь находятся уникальные моршинские источники природной минеральной воды, и таким образом инициаторам хотелось отблагодарить природу за такой подарок.

Более 5 000 000украинцев узнали о проекте, больше 5 000 потребителей присоединились к акции на сайте, ролик проекта набрал около 500 000 просмотров — все это говорит об актуальности данной темы и готовности наших соотечественников участвовать в важных проектах.

Ждите новостей о развитии проекта, ведь только совместными усилиями мы можем делать важные и полезные вещи!