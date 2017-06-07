Фонд Игоря Янковского совместно с Госкино успешно провели "Дни украинского кино" в Риме

Итальянской публике и представителям многочисленной украинской диаспоры были показаны: «Гнездо горлицы» Тараса Ткаченко, «Живая ватра» Остапа Костюка, «Трубач» Анатолия Матешко, «Моя бабушка Фанни Каплан» Алены Демьяненко и отечественная киноклассика – фильм Юрия Ильенко «Белая птица с черной отметиной».

Членов украинской делегации, в которую входили Глава Госкино Украины Филипп Ильенко, основатель благотворительного Фонда Игорь Янковский, продюсеры, режиссеры и актеры фильмов, представленных на фестивале, на пороге кинотеатра встречали хлебом с солью девушки в украинских национальных костюмах и невероятно красивых венках. Это были украинские активисты, волонтеры, которые приложили огромные усилия, чтобы о событии узнали как можно больше итальянцев и наших соотечественников. Аплодисментами встретили собравшиеся членов съемочной группы фильма «Гнездо горлицы». Чуть ли не каждый старался сфотографироваться с актерами – исполнителями главных ролей: Риммой Зюбиной, Линой Бернарди, Мауро Чиприани и режиссером Тарасом Ткаченко.

«Я очень рад, что Дни украинского кино в Риме проходят в атмосфере настоящего праздника. Когда 5 лет назад мой Фонд начинал программу поддержки украинского кино за рубежом, я даже не мог себе представить, как быстро это будет развиваться. Мы только вернулись из Канн, где сразу 2 украинских фильма участвовали в конкурсах, впереди кинофестиваль в Карловых Варах и там тоже будут представлены в конкурсе 2 украинских фильма. Это невероятное развитие! Наши фильмы попадают на самые престижные мировые кинофестивали, получают призы. В Украине сейчас наблюдается возрождение отечественного кинематографа, и я рад, что мы непосредственно к этому причастны», - отметил Игорь Янковский.

Показы прошли в одном из самых известных римских кинотеатров Cinema Farnese, который находится в историческом центре итальянской столицы на площади Campo de Fiori. Дни украинского кино открывались премьерой фильма «Гнездо горлицы», действие которого проходит в Украине и Италии. Задолго до начала церемонии на площади перед кинотеатром стали собираться представители украинской диаспоры в вышиванках, парни и девушки в национальных украинских костюмах. Ажиотаж был такой, что на открытие пришло на сотню человек больше, чем мог вместить в себя зал кинотеатра.

Перед входом в Cinema Farnese прямо на площади участники украинского ансамбля «Стожары», организованного украинскими студентами, обучающимися в Риме, станцевали зажигательный украинский танец, привлекший внимание итальянцев и гостей столицы.

«Мы открываем Дни украинского кино лентой «Гнездо горлицы», и не случайно, так как фильм был создан в копродукции с итальянскими партнерами. Также в этом году выйдет еще несколько фильмов, которые снимались в сотрудничестве с европейскими кинематографистами. Украинское кино сейчас бурно развивается, только при поддержке государства в производстве находятся более 100 кинопроектов. И для нас очень важно развивать сотрудничество с зарубежными партнерами. Именно во время таких событий, как сегодня, украинские кинопроизводители налаживают деловые отношения со своими коллегами за рубежом. Поэтому я искренне благодарен Фонду Игоря Янковского, которой уже не первый год поддерживает наши инициативы в продвижении отечественного кинематографа за рубежом», - подчеркнул глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

Ранее, в этот же день в Cinema Farnese прошли встречи украинских и итальянских продюсеров, которые обсуждали возможности копродукции, а также мастер-класс, посвященный особенностям сотрудничества с европейскими киноструктурами и фондами, организованный итальянскими компаниями Maia Workshops и 4roomsFilm. Глава Госкино Филипп Ильенко выступил с презентацией развития кинематографа в Украине и возможностями совместного кинопроизводства между Украиной и Италией. Непринужденное общение продолжилось во время бизнес-ланча с традиционными итальянскими блюдами.

Ежедневные показы украинских фильмов вызвали большой интерес у публики, которая после каждого сеанса подолгу не отпускала членов съемочной группы, задавая многочисленные вопросы.

Фонд Игоря Янковского на протяжении нескольких лет последовательно продвигает в мире молодое украинское кино. Благодаря этой поддержке украинские делегации получают возможность принять участие в работе крупнейших международных кинофестивалей – в Каннах, Берлине, Карловых Варах, Таллинне и т.д. Фонд Игоря Янковского предоставляет молодым кинематографистам гранты для поездки и участия в международных кинофестивалях. Также, благодаря помощи, основанной Игорем Янковским, общественной организации «Инициатива во имя будущего» были успешно проведены Дни украинского кино в Мюнхене, Париже, Лондоне, Амстердаме и Будапеште.