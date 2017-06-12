Безвиз с КЛМ

Авиакомпания KLM Королевские Голландские Авиалинии в Украине поздравляет всех - #безвиз в страны Шенгена с 11 июня 2017 года!

Воспользуйтесь чудесной возможностью купить билеты по промо ценам с 9 до 16 июня 2017 года.

Осуществляйте свои желания, собирайтесь быстрее: захотели – полетели!

Малага от 155 USD, Тулуза и Лион от 167 USD, Осло от 178 USD, Лиссабон, Валенсия, Аликанте, Дюссельдорф, Ґетеборг, Гамбург и Копенгаген от 189 USD, Марсель и Болонья от 200 USD, Бильбао от 211 USD.

Ждем вас на борту!

https://www.klm.com/travel/ua_ru/plan_and_book/special_offers/flight_offers/visa_free_index.htm