Одним из победителей Фаворитов Успеха 2016 стал интернет-магазин ANSWEAR.ua

По итогам конкурса потребительских предпочтений «Фавориты Успеха 2016» лучшим из семи участников в своей категории признан интернет-магазин женской одежды ANSWEAR.ua. Награждение победителей состоялось 8 июня.

Для определения рейтингов участников принимается во внимание мнение рядовых потребителей, отраслевых экспертов, учитывается точка зрения знаменитостей — публичных людей, творческой и деловой элиты.

Результаты анализа заверяет маркетинговая исследовательская компания InMind, а после этого они отправляются на аудит в Киевский международный институт социологии (КМИС). Многоэтапная процедура позволяет демократично и непредвзято определять действительных лидеров в каждой из категорий.

Сотрудники компании ANSWEAR.ua отметили, что победа не стала для них сюрпризом, но в очередной раз подтвердила плодотворность их труда. Комментируя признание со стороны общества и специалистов в сфере интернет-торговли, региональный менеджер компании ANSWEAR в Украине Виктор Супеев отметил: «Данное достижение говорит о правильно выбранном нами векторе развития и мотивирует на стремление к новым успехам».

Организаторы конкурса поблагодарили экспертов и респондентов, которые принимали участие в оценивании: «Спасибо всем, кто нашел время и вдохновение поучаствовать в определении фаворитов. Благодаря вашему мнению стали известны наиболее популярные торговые марки 2016 года, которые будут рекомендоваться в качестве наилучшего выбора и в новом, 2017 году, и в дальнейшем. Победителями рейтинга становятся номинанты, которые завоевали наибольшее доверие и поддержку украинцев на протяжении всего года. Рейтинги, полученные по результатам опросов, отражают реальные потребительские предпочтения и показывают динамику изменений вкусов общественности».

О компании:

Мультибрендовый интернет-магазин женской, мужской, детской одежды, обуви и аксессуаров ANSWEAR более пяти лет работает на европейском рынке, в Украине с 2015 года. В ассортименте компании представлено более 250 мировых брендов с более 30 тысячами товарных позиций. Кроме сторонних марок каталог магазина включает также одежду, обувь и аксессуары собственных брендов MEDICINE, ANSWEAR и KISS MY DRESS.

О конкурсе:

Конкурс торговых марок «Фавориты Успеха» с 2003 года определяет и выкладывает в

открытый доступ рейтинги лучших украинских брендов, полученные на основании общественного мнения.

В рейтинге автоматически участвуют все без исключения торговые марки, официально действующие в Украине, в категориях, разделенных по направлениям рынка потребительских товаров и услуг.

Контакты:

0 (800) 214 234

pr@answear.ua