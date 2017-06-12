Легкая промышленность нуждается в поддержке

Соответствующее распоряжение дал премьер-министр В.Гройсман после общения с деловыми ассоциациями легкой промышленности и УСПП на форуме в Чернигове. По требованию делового сообщества предложена инициатива Кабмина о введении рассрочки на 36 месяцев уплаты ввозного НДС на оборудование, которое не производится в Украине. Об этом сообщают в УСПП.

Легкая промышленность является одной из сфер индустрии, которая может быстро развиваться, эффективно проводить модернизацию, реализовывать инновации. Сейчас она обеспечивает 1% ВВП, хотя было время, когда производители изготавливали 11-12% ВВП. Этот колоссальный потенциал, а в стране сохранены мощные производства, технологии, промышленные традиции, может быть использован для ощутимого подъема отрасли и смежных индустриальных секторов.

«О промышленном развитии Украины не приходится говорить, пока производители думают, где достать б/у оборудование, не влезая в колоссальные долги, решить проблемы подключения к энергосетям и т.д. Нужно немедленно ввести механизм критического импорта, минимальную таможенную ставку. Надо ускорить адаптацию к техническим регламентам и стандартам ЕС, заниматься экспортной экспансией, решить главную проблему экономики – доступ производителя к финансовым, кредитным ресурсам, инвестициям. Поэтому необходима государственная программа развития как индустрии вообще, так и легкой промышленности в частности», – подчеркнул президент УСПП А. Кинах.

Производители предложили правительству рассмотреть вопрос о полном освобождении от уплаты НДС на ввоз оборудования и комплектующих, которые не производятся в Украине. По подсчетам промышленников, такое решение будет значительно стимулировать индустрию, а для экономики страны обеспечит 6-8% роста ВВП.

Огромной проблемой предприниматели считают нехватку сырья в Украине. В среднем 70% сырья импортируется, что снижает конкурентоспособность отечественной продукции, поскольку делает ее дорогой. Правительство решило целесообразным развивать собственную сырьевую базу.

Стимулом для производителей может послужить и понижение коэффициента при начислении налога для промышленных предприятий на техническую, природоохранную и технологическую землю.

Отдельным блоком рекомендаций правительству стала оптимизация трудовых кадров для промышленности. Бизнес, работодатели отмечают, что образовательная и квалификационная системы в Украине устарели, являются затратными и мало результативными. Кроме того, необходимо оптимизировать условия получения статуса безработных, а последним обеспечить возможность переобучения и переквалификации для дальнейшей трудовой деятельности.

Глава правительства заверил промышленников, что все их предложения будут рассмотрены уже на протяжении июня, а соответствующие выводы обсуждены с деловой общественностью.

Напомним, в апреле промышленное производство показало падение на 7%.