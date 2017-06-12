Легкая промышленность нуждается в поддержке

11:52, 12 июня 2017
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В ближайшее время правительство рассмотрит разработанные промышленниками предложения по государственной поддержке национального производителя и формирования в Украине собственной сырьевой базы.

Соответствующее распоряжение дал премьер-министр В.Гройсман после общения с деловыми ассоциациями легкой промышленности и УСПП на форуме в Чернигове. По требованию делового сообщества предложена  инициатива Кабмина о введении рассрочки на 36 месяцев уплаты ввозного НДС на оборудование, которое не производится в Украине. Об этом сообщают в УСПП.

Легкая промышленность является одной из сфер индустрии, которая может быстро развиваться, эффективно проводить модернизацию, реализовывать инновации. Сейчас она обеспечивает 1% ВВП, хотя было время, когда производители изготавливали 11-12% ВВП. Этот колоссальный потенциал, а в стране сохранены мощные производства, технологии, промышленные традиции, может быть использован для ощутимого подъема отрасли  и смежных индустриальных секторов.

«О промышленном развитии Украины не приходится говорить, пока производители думают, где достать б/у оборудование, не влезая в колоссальные долги, решить проблемы подключения к энергосетям и т.д. Нужно немедленно ввести механизм критического импорта, минимальную таможенную ставку. Надо ускорить адаптацию к техническим регламентам и стандартам ЕС, заниматься экспортной экспансией, решить главную проблему экономики – доступ производителя к финансовым, кредитным ресурсам, инвестициям. Поэтому необходима  государственная программа развития как индустрии  вообще, так и легкой промышленности  в частности», – подчеркнул президент УСПП А. Кинах.

Производители предложили правительству рассмотреть вопрос о полном освобождении  от уплаты НДС на ввоз оборудования и комплектующих, которые не производятся в Украине. По подсчетам промышленников, такое решение будет значительно стимулировать  индустрию, а для экономики страны обеспечит 6-8% роста ВВП.

Огромной проблемой предприниматели считают нехватку   сырья в Украине. В среднем 70% сырья импортируется, что снижает конкурентоспособность отечественной продукции, поскольку делает ее дорогой.   Правительство решило целесообразным развивать  собственную сырьевую базу.

Стимулом для  производителей может послужить и понижение коэффициента при начислении налога для промышленных предприятий на техническую, природоохранную и технологическую землю.

Отдельным блоком рекомендаций правительству стала оптимизация трудовых кадров для промышленности. Бизнес, работодатели отмечают, что образовательная и квалификационная системы в Украине устарели, являются  затратными и мало результативными.  Кроме того, необходимо оптимизировать  условия получения статуса безработных, а  последним  обеспечить возможность переобучения и переквалификации для дальнейшей трудовой деятельности.

Глава правительства заверил промышленников, что  все их предложения будут рассмотрены уже на протяжении июня, а соответствующие выводы  обсуждены с деловой общественностью.

Напомним, в апреле промышленное производство показало падение на 7%.

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