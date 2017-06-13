Как работают кэшбэк сервисы?

Если вы любите покупки через Интернет и стремитесь сделать их по максимуму выгодными и удобными, то вам просто жизненно необходимо подобрать удобный кэшбэк сервис. За рубежом уже давно знают, что такое кэшбэк, и активно пользуются преимуществами явления. Данный термин применим к сферам online-торговли, описывая некий формат бонусной программы для повышения лояльности клиентов с возвратом денег покупателя. По факту, это отсроченная скидка, возвращаемая после окончания периода ожидания доставки товара.

Кэшбэк сервис: как работает и какие особенности

Схема кешбэка имеет свои отличительные особенности, если проводить аналогию с классическими дисконтными скидками и схемами:

1. Делая покупки в Интернете, клиент оплачивает установленную продавцом стоимость с учетом всех имеющихся акций, скидок и бонусов.

2. Непосредственно кэшбэк будет получаться клиентом от стороннего лица, а не от продавца. Это так называемый аффилиат в виде сервиса.

3. Это на 100% легальная схема, которая не предполагает обмана, ведь продавец сотрудничает с кэшбэк-проектами. Выгода для каждой стороны: покупатель получает приятный бонус (а, если добавить еще всевозможные акции, сумма скидки выходит более чем приличная), аффилиат – комиссионные, магазин – новых клиентов.

В Украине и странах СНГ этот термин пока еще в новинку, а пришел он из Великобритании. Пока еще даже не формализовано правильное написание термина, тогда как сам он уже нашел своих верных поклонников. В последнее время все более востребованы порталы кешбек. Это удобная навигационная площадка, в рамках которой представлен целый каталог магазинов с кэшбэк. Со всеми ними у сервиса заключены партнерские отношения.

Более того, надежные и современные сервисы такого плана способны предложить своим пользователям и ряд дополнительных возможностей:

1. Каталог товаров с возможностью оперативной навигации.

2. Вывод на любую удобную денежную систему.

3. Общение с единомышленниками.

4. Акции и скидки, сгруппированные в одном месте, дабы не пропустить ничего интересного.

Что касается размера возмещения (той суммы, что выдается обратно), то выплаты в полной мере зависят от конкретного магазина. Например, кэшбэк Алиэкспресс может составлять от 1% до 8%, а Tinydeal – 7-8%. Имеющиеся проценты – величина непостоянная, так как партнеры в лице маркетов и сервисов договариваются, вырабатывают новые комфортные схемы взаимодействия.

Кэшбэк сервис Depcount: новая культура онлайн торговли

Конечно, сегодня достаточно таких проектов, но кэшбэк сервис Depcount заслуживает более пристального рассмотрения. Эта международная дисконтная программа сформировала качественно новую культуру online-торговли и осуществляет свою деятельность без учета географических границ и каких-то иных рамок.

Если вы хотите купить в интернет-магазине Алиэкспресс (или любом другом) одежду, обувь, электронику, аксессуары и многое другое, вам стоит оценить на практике данный кэшбэк сервис по целому ряду причин:

- Дисконтная программа выстроена на легальных основаниях и функционирует в рамках правового поля с учетом официального сотрудничества со всеми торговыми площадками, которые предлагаются в разделе «Каталог магазинов».

- Условия использования простые и интуитивно-понятные.

- Разработчики предусмотрели удобный функционал, позволяющий отыскать все необходимое в несколько кликов – расширенный каталог товаров кэшбэк позволит покупателям существенно сэкономить такой бесценный ресурс, как время, плюс, свои финансы.

- Разработано мобильное приложение для самых популярных операционных систем для смартфонов.

- Каталог акций собирает в себе самые горячие предложения от продавцов по всему миру.

- Заработанные средства начисляются на внутренний счет, откуда могут быть выведены в любое удобное время подходящим способом.

- Внутренняя социальная сеть делает общение между ценителями качественного шопинга простым и приятным: рассказывайте о своих покупках, делитесь фото и видео, давайте ссылки на распродажи.

- Реферальная система удваивает возможности заработка и экономии. Расскажите своим знакомым, родным и друзьям о том, как они могут покупать больше, а тратить при этом меньше, и с каждого их заказа получайте дополнительный профит.

Учитывая тот факт, что кэшбэк сервис Depcount собрал в себе все передовые магазины со всего мира, это по-настоящему удобный «инструмент шопоголика», который 100% должен быть в вашем арсенале.