Открыта аккредитация для журналистов на VII Национальный экспертный форум "Точки роста", который пройдет 15 июня 2017 года в бизнес-центре "Парус" (ул. Мечникова 2, 2-й этаж).

Заявки на аккредитацию принимаются по тел. (044) 230 49 62 и e-mail:info@gorshenin.ua.

Внимание! Аккредитация считается действительной лишь после того, как вы получите подтверждение от оргкомитета Национального экспертного форума на указанный вами электронный адрес.

Упоминание в новостях с Форума организатора — Институт Горшенина — обязательно.

В Форуме примут участие: Степан Кубив, первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины; Иванна Климпуш-Цинцадзе, Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; Хьюг Мингарелли, Посол ЕС в Украине; Маттес Бубе, директор Фонда Эберта по Украине и Беларуси; Люк Якобс, посол Бельгии в Украине; Жером Ваше, постоянный представитель МВФ в Украине; Торстен Воллерт, член Европейской Комиссии, Группа поддержки Украины, руководитель подгруппы по энергетике; Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады Украины; Георгий Логвинский, народный депутат Украины, заместитель Председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Оксана Продан, народный депутат Украины; Мустафа Найем, народный депутат Украины; Елена Сотник, народный депутат Украины; Роман Опимах, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины; Роман Ницович, руководитель программ DiXi Group и другие политики, эксперты, представители международных организаций и дипломатических миссий; Жан-Батист Жанжен Вильмер, директор Института стратегических исследований при Министерстве обороны Франции (IRSEM) и другие политики, эксперты, представители международных организаций и дипломатических миссий.

Организаторы мероприятия: Институт Горшенина и Представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси

Подробную программу Форума смотрите здесь:https://lb.ua/news/2017/06/07/368374_otkrita_registratsiya_vii.html

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