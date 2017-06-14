Металлопластиковые окна: лучший выбор от компании "Лінія вікон"

Мы предлагаем продукцию известных своим качеством немецких производителей и украинских брендов, которые выпускают лучшие стеклопакеты и надежный металлопрофиль. Они пользуются большим спросом и позволяют не только придать помещению респектабельный вид, но и сэкономить значительные средства, подобрав энергосберегающие стекла. По этим причинам, а также благодаря гарантии качества многие жители столицы устанавливают окна Rehau, WDS, Salamander, ALMplast или Open Tech.

Как выбрать лучшие металлопластиковые окна в Украине

Надежные оконные конструкции помогут сохранить идеальный микроклимат при любой погоде. При этом нужно обратить внимание на следующие моменты:

Звукоизоляция. Двойной и тройной герметичный стеклопакет позволит отдохнуть от уличного шума даже в случае проживания возле оживленной трассы.

Предупреждение сквозняков. Установив правильные пластиковые окна, вы можете открывать их на проветривание в любое время года и дышать свежим воздухом без неприятного сквозняка.

Комфортная температура зимой и летом. Новые надежные окна не позволят страдать в холодное время от простуд, а в зной — от невыносимой духоты и жары. Современный стеклопакет отталкивает прямые солнечные лучи, предупреждает скопление конденсата или замерзание даже при минус 30 градусах.

Высокая прочность. Качественный профиль, которым отличаются лучшие в Украине металлопластиковые окна, обеспечивает максимальную защиту от взлома и проникновения извне. Надежностью и износостойкостью отличается также фурнитура и крепления, которые служат без поломок в течение 10 и более лет.

В совокупности данные характеристики указывают на высокое качество оконной конструкции и позволяют сделать выбор в пользу надежного и долговечного изделия.

Респектабельный внешний вид и практичность: лучшие окна ПВХ от компании «Лінія вікон»

Немаловажной особенностью хороших окон является их внешний вид. Вся продукция имеет безупречный дизайн. В каталоге вы можете подобрать глухие, распашные, откидные ПВХ-окна, а также арочные и фрамужные любого размера.

Можно также выполнить ламинацию рам, имитировав любые оттенки, фактуры и материалы. Благодаря этому новые окна будут гармонировать с предметами обстановки и отделкой. Широкая цветовая палитра пленки дает возможность реализовать любой дизайнерский проект, совместив привлекательный внешний вид окон с долговечностью и практичностью.

Нередко заказчики отдельно оговаривают фурнитуру. Долговечные оконные ручки, замки с защитой от взлома и специальные детские замки, прочные стальные петли — все эти и другие особенности присущи лучшим окнам от немецких и украинских производителей.

Где купить хорошие пластиковые окна и заказать их установку

Каждому заказчику, который хотел бы поменять старые окна, застеклить балкон или выполнить монтаж оконных конструкций в новостройке, в компании «Лінія вікон» предоставят:

Выбор сертифицированной продукции при лучшем соотношении цены и качества. В наличии окна с энергосберегающим стеклопакетом, любой конфигурации, размера и дизайна.

Выполнение заказа всего за 2 дня, с предварительным бесплатным выездом замерщика.

Возможность заказать хорошие пластиковые окна со скидкой до 40 процентов или по действующим акционным ценам.

Рассрочку без предоплат на 2 года или приобретение в кредит на сумму до 50 тысяч гривен.

Цены на 15-20 процентов ниже рыночных и возможность онлайн рассчитать стоимость новых окон и получить помощь специалиста при их выборе.

Мы гарантируем качество на всех этапах работы, от выполнения заказа до его монтажа согласно требованиям ГОСТа. Сотрудничество с известными компаниями-производителями и огромный ассортимент позволяет нам предложить лучшую продукцию жителям столицы, мечтающим о красивых, светлых и надежных окнах.