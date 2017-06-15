Украина стремится к стандартам МОТ в сфере социальной политики и качества жизни

На 106 сессии Международной конференции труда, которая идет сейчас в Женеве, говорят о зеленых рабочих местах, упорядочения трудовой миграции, основополагающие принципы и права в сфере труда. Все эти вопросы очень актуальны для Украины.

Было уделено внимание и состоянию дел в нашем государстве – усилиям по преодолению экономического кризиса и развитию социального диалога. Внешняя агрессия и незавершенность важнейших реформ негативно влияют на внутренний рынок, инвестиционный климат и не позволяют сосредоточиться в полной мере на предоставлении надлежащей социальной поддержке гражданам. Однако социальный диалог в Украине развивается, этому способствуют усилия работодателей, деловой общественности, профсоюзов. Именно механизмами государственно-частного партнерства может быть создан мощный экономический базис для поддержки позитивных социальных трансформаций.

Об этом говорилось в докладе сопредседателя Национального трехстороннего социально-экономического совета, председателя ООРУ, президента УСПП Анатолия Кинаха, который представил консолидированную позицию работодателей страны. Другими участниками сессии стали министр социальной политики А.Рева, председатель Федерации профсоюзов Г.Осовый и др.

«Наша страна переживает, очевидно, самый трудный период за всю историю своей независимости. Но хочу заверить, что, несмотря на все трудности, мы твердо стоим на пути обеспечения достойного труда и уровня жизни граждан», – подчеркнул Анатолий Кинах.

Работодатели концентрируют свои усилия на создании атмосферы партнерства, налаживании ответственного диалога между властью и бизнесом, гражданским обществом, что является единственной возможностью сформировать эффективную экономическую политику. Организации работодателей предоставляют власти свои предложения, ресурсы, осуществляют контроль за ее действиями.

Среди первоочередных проблем участников социального диалога – переориентация системы государственного управления на инновационное развитие, последовательная поддержка предпринимательской инициативы. Кроме того, острой является потребность в существенном снижении уровня коррупции.

Важной задачей для Украины остается и адаптация к стандартам МОТ.

«По понятным причинам внимание украинского общества приковано к решению внутренних насущных проблем, но это не значит, что Украина выпала из контекста общемирового развития. Мы внимательно следим за процессами, происходящими в рамках Международной организации труда, и считаем своей задачей эффективную интеграцию в европейское, мировое сообщество не только с точки зрения роста нашей экономической конкурентоспособности, но и адаптации к стандартам и требованиям МОТ по вопросам современной социальной политики, росту уровня жизни, повышению ее качества», – подытожил Анатолий Кинах.