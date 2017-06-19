Награждены финалисты V Всеукраинского конкурса детского рисунка "Украина - земля талантов"

17 июня 2017 в Украинском доме на Крещатике состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей юбилейного V-го Всеукраинского конкурса детского рисунка "Украина - земля талантов". Самое масштабное украинское детское творческое соревнование уже пятый год подряд проводится при инициативе и финансовой поддержке Благотворительного фонда Игоря Янковского «Инициатива во имя будущего».

На протяжении конкурса на рассмотрение жюри было прислано 605 работ юных художников в возрасте от 5 до 17 лет из 22 областей Украины: Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской.

По количеству присланных на Конкурс рисунков лидером стала вторая возрастная категория (9-13 лет), дети которой прислали 304 художественные картины. Самыми активными по творческим работам были юные художники из Киева, Днепропетровской, Одесской, Закарпатской, Донецкой и Николаевской областей. Всего, творческий призыв Фонда Янковского поддержали 94 учебных заведения, среди которых первое и второе место заняла Днепропетровская область (Никопольская городская школа искусств №1, которая прислала 40 работ) и Киев (Центр внешкольного образования Святошинского района направил 44 работы своих воспитанников), третье место заняла Николаевская детская художественная школа с 31 художественной работой.

«Поздравляю с пятым юбилейным Всеукраинским конкурсом детского рисунка! За пять лет было организовано много выставок победителей и финалистов конкурса, как в Украине, так и за рубежом, в частности, в здании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Таким образом, все желающие имели возможность посмотреть на нашу страну глазами детей. Мир наш меняется, сейчас все занимаются цифровыми технологиями, IT. Но мне кажется, будущее именно за творческими людьми. Программы уже учатся сами себя писать, машины собирают работы. И только в творчестве, человека ничто не может заменить. Я считаю, что лет через 10-15 эти дети, которые сейчас создают такие замечательные рисунки, станут востребованными в своем деле, и именно творческие профессии будут двигать наше будущее. А Благотворительный фонд «Инициатива во имя будущего» всегда поддерживает творческую и талантливую молодежь в разных сферах: культуре, науке, инновациях. Мы и в дальнейшем продолжим наше благотворительное дело», - отметил основатель Благотворительного фонда «Инициатива во имя будущего» Игорь Янковский.

В состав экспертного жюри конкурса в этом году вошли: Наталья Полтавец, известная киевская художница, член Национального союза художников Украины, заслуженная артистка эстрадного искусства Украины; Мария Зволынская, юная победительница III-го Всеукраинского конкурса детского рисунка «Вера. Надежда. Любовь.» и член жюри многих художественных конкурсов, в частности Киевской детской академии искусств; Василий и Иван Костенко, творческий дуэт чрезвычайно талантливых молодых художников-графиков с особым творческим мироощущением, основателей компании «Братья»; известный львовский художник Олег Колотай, который сейчас живет в Риме (Италия), активный участник многих мировых художественных выставок, работы которого находятся в частных коллекциях в Украине, Польше, Канаде, Италии.

По итогам профессионального жюри были выбраны 30 финалистов, среди которых определено 9 главных призеров и 21-го номинанта. В возрастной категории от 5 до 8 лет финалистами стали: Анастасия Старовойт (г. Киев), Валерия Хитрых (г. Буча, Киевская обл.), а первое место заняла Анастасия Таратина (г. Житомир) с работой «Эра Королева продолжается: мы открываем новые планеты». В возрастной категории от 9 до 13 лет финалистами стали Мария Карпенко (г. Николаев) и Амина Довгий (г. Монастырец, Закарпатская обл.), первое место заняла Амели Иченская (г. Киев) с работой «Страна вдохновения». Лидерами в старшей возрастной категории конкурса для возрастной группы от 14 до 17 лет стали Ксения Пустовит (г. Николаев), Маргарита Григорчук (г. Черновцы), главный приз и первое место получила Виктория Комарницкая (г. Коломыя, Ивано-Франковская обл.) за художественную работу «Творческий мир Марии Приймаченко».

Традиционно, все юные участники получили почетные дипломы от организаторов конкурса, а финалисты награждены замечательными художественными наборами. Победители V-го Всеукраинского конкурса детского рисунка "Украина - земля талантов" получили туристические путевки в детский лагерь «Артек-Буковель» для творческо-оздоровительного отдыха. Стоит отметить, что с 17 по 29 июня в Украинском доме открылась уникальная художественная экспозиция сотни работ финалистов и победителей конкурса.

В конце мероприятия фонд Игоря Янковского организовал различные творческие мастер-классы: по изготовлению игрушек техникой влажного валяния; по изготовлению объемных композиций техникой бумагопластики; по изготовлению игрушек из глины; по изготовлению открыток техникой скрапбукинг; по художественной росписи сумок; по изготовлению кукол-мотанок. Дети и их родители обступили мастеров и уже за считанные минуты были втянуты в процесс создания вещей своими руками.

На протяжении многих лет, Фонд Игоря Янковского «Инициатива во имя будущего» заботится о творческом поколении талантливых юных украинцев. Благодаря его поддержке, дети раскрывают свой творческий потенциал, духовность и наследуют творческое поколение украинских художников. Работы финалистов и победителей были представлены не только в Украине, но и за рубежом. В частности, работы участников III-го Всеукраинского конкурса детского рисунка «Вера. Надежда. Любовь.» Были представлены в здании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Также выставки детских картин, вошедших в финал конкурса рисунка, были представлены в Бельгии, Франции и Польше.