Как срочно продать авто в Киеве или другом городе Украины?

Практически каждый автолюбитель сталкивался с процессом продажи машины. Учитывая, что рынок б/у авто в Украине достаточно развит, он имеет массу подводных камней, о которых желательно знать до начала процесса продажи. Разобраться в основных из них и дать советы, как продать автомобиль, нам поможет эксперт компании Express Vykup.

Причины продажи машины

Для начала, нужно определить причину, по которой вы решили расстаться с “железным другом”, для того, чтобы выбрать максимально подходящий способ для продажи авто. Наиболее распространенные: ДТП, поломка (нерентабельный ремонт), кредитные/залоговые обязательства, пожар (частично выгоревшие) или обычное обновление ТС.

В первых четырех случаях, наиболее правильный вариант - обратиться в компанию по выкупу авто. Автовыкуп в Киеве, да и других городах Украины, достаточно развит, поэтому продать машину достаточно просто. Основной вопрос в таких случаях, как правило, касается цены. Мелкие перекупщики будут пытаться максимально снизить цену, в то время, как крупные всеукраинские компании готовы предложить максимальную цену за ваш автомобиль. Также, стоит заметить, что фирмы, дорожащие своей репутацией никогда не будет выкупать кредитные или залоговые авто без полного погашения обязательств. То есть, сначала компания погасит ваш долг, а вы получите лишь разницу. Автовыкуп после ДТП подразумевает под собой эвакуацию автомобиля за счет компании. Снятие с учета также всегда оплачивает компания и это никак не влияет на сумму выплаты. Эксперт должен приезжать к вам (выезд бесплатный).

Как продать целый б/у автомобиль в Украине?

Если же у вас хороший автомобиль и все вышеперечисленные беды вас не коснулись, вариантов у вас больше:

самостоятельная продажа;

комиссионная автоплощадка;

автоломбард;

автовыкуп.

Самостоятельная продажа предполагает, что все полученные деньги будут вашими, но будьте бдительны: если ваше авто достаточно интересное, то как только вы разместите объявление на популярных площадках начнут поступать звонки от перекупщиков с явно заниженной ценой. И даже, если по телефону вам предложат устраивающую сумму, возле капота ее будут пытаться максимально сбросить. Этот вариант подходит, если достаточно свободного времени и вы разбираетесь в этом деле.

Комиссионная автоплощадка подразумевает, что вы оставляете машину компании “под реализацию”. Как только у них появится интересующее предложения вам перезвонят для подтверждения сделки. Тут придется поделиться с компанией не только % от вырученной суммы, но и за содержание вашей машины на площадке. Тут главной выбрать адекватную сумму, от которые смогут отталкиваться представите площадки, а также, от индивидуальных особенностей автомобиля.

Автоломбард подойдет для случаев, когда срочно нужны деньги и вы не хотите так просто расставаться с машиной. За вами остается право на выкуп автомобиля в оговоренный срок с погашением кредитной ставки. Обратите внимание, что по понятным причинам никакой автоломбард не заинтересован в том, чтобы вы выкупили авто. Поэтому при выборе этого варианта следует максимально ответственно подойти к выбору компании.

Если вы решите выбрать автовыкуп, то тут также следует выбрать одного из лидеров рынка, который возьмет на себя все текущие расходы по транспортировке/снятию с учета и т.д. Если авто не имеет дефектов, то крупные фирмы готовы предложить за него до 90% от рыночной стоимости. Одной из таких компаний является Express Vykup, которая имеет представительства в 22 областях Украины. На сайте expressvykup.com.ua вы можете легко оформить заявку на срочный автовыкуп и продать авто в течение одного рабочего дня.

Желаем вам подобрать максимально подходящий вариант для продажи автомобиля и надеемся, что статья оказалась полезной.