"Моршинская" обновила дизайн бутылки

«Моршинская» - природная минеральная вода Карпатского происхождения, в июне 2017 года выпустила новую премиальную бутылку в стекле, дизайн которой призван подчеркнуть чистоту и природный вкус воды и разработан в соответствии с последними мировыми трендами.

Теперь элегантность, стиль и лаконичность – основные черты новой стеклянной бутылки «Моршинской». Природа создала эталон содержания, люди присоединились к созданию совершенной формы, в результате синергии получили премиальный продукт высочайшего качества.

«Моршинская» давно завоевала любовь и признание 95% наших соотечественников благодаря уникальному составу и нейтральному вкусу.

"Обновлённая, современная упаковка - это новый виток в развитии бренда. В апреле "Моршинская" получила международный сертификат качества для стран ЕС, и благодаря новой упаковке мы достигли баланса идеального природного содержимого и усовершенствованной внешней формы, чтобы отвечать самым высоким требованиям нашего потребителя", - подчеркнул Марко Ткачук, генеральный директор компании "IDS Borjomi Ukraine".

Справка о бренде

МОРШИНСКАЯ

Ключевой бренд, который развивал и продолжает развивать категорию бутилированной воды в Украине в целом, формируя и актуализируя новые потребности и ситуации потребления категории, а также внедряя новые форматы. Так задачей бренда является пропаганда и формирование у украинцев культуры питья воды и потребность в поддержании водного баланса. За последних несколько лет он, оказал значимое влияние на формирование 1,5 л нормы потребления воды в день и т.д.