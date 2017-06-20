Как выбрать мотозапчастини

Сумасшедшая скорость и чувство полной свободы, звенящий в ушах ветер и приятное ощущение легкости – такие эмоции дарит только поездка на мотоцикле. Если вы входите в ряды байкеров, то уже давно убедились в этом на личном опыте. Немного портит эту картину тот факт, что мотоцикл, как и любая техника, часто ломается. А выбирать новые мотозапчасти – то еще испытание. Особенно для новичков. Чтобы отчасти упростить эту задачу, приведем несколько простых советов, которых желательно придерживаться.

1. Не скупитесь!

Даже не думайте экономить на покупке запчастей для мотоцикла. Забудьте о стихийных рынках, различных барахолках и б/у комплектующих. В лучшем случае – выбросите деньги на ветер и пойдете покупать новые детали через 2-3 месяца. В худшем – подвергнете жизнь опасности.

2. Проверьте магазин перед покупкой

Покупая мотозапчасти, вы должны быть уверены в их качестве. Поэтому перед покупкой желательно выяснить, где магазин закупает комплектующие. Обращаться нужно к компаниям, сотрудничающим напрямую с производителем. В результате вы поймаете 2 зайцев: будете полностью уверены в качестве, а заодно немного сэкономите (за счет прямых поставок).

3. Учитывайте стиль езды

Если покупаете новую резину – обязательно учитывайте модель байка. И собственный стиль езды, разумеется. Для спортивных мотоциклов предназначены трековые мотопокрышки, для езды по бездорожью – кроссовые, для городских поездок – модели класса суперспорт. То же касается и выбора колесных дисков.

4. Проверяйте технические параметры

Если неправильно подобрать детали для электрооборудования – может произойти короткое замыкание. Это понятно и новичку. В первую очередь необходимо проверять технические параметры таких запчастей как:

реле зарядки;

стартер;

реле поворотов.

Они должны совпадать со значениями, указанными в инструкции по эксплуатации байка.

Если покупается новый АКБ – смотрите на его габариты и страну производителя. Первый параметр требуется для правильного монтажа, а по второму можно понять, где изготовлен аккумулятор, и насколько он подходит для украинского климата.

5. Покупайте оригинальные комплектующие

Забудьте о китайских деталях. Да, они дешевые и привлекают внимание. Зато проигрывают по качеству и сроку службы. Хотите менять комплектующие каждые пару месяцев? Или постоянно подвергать жизнь опасности? Если нет, тогда покупайте оригинальные запчасти. Они стоят дороже, но ваша жизнь – бесценна. Зато за чуть большую цену вы получите гарантию от производителя и полную уверенность в безопасности. А это главное.

Вместо заключения

Разумеется, полностью рассмотреть вопрос, как выбрать мотозапчасти, в одной статье невозможно. Но описанные выше советы помогут не оплошать с первой покупкой. А на счет технических характеристик, совместимости и прочих нюансов вы можете проконсультироваться с менеджером в магазине. Он проконсультирует по любым вопросам, а заодно поможет выбрать подходящие для вашего байка запчасти.