Как выбрать мотозапчастини

14:19, 20 июня 2017
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Сумасшедшая скорость и чувство полной свободы, звенящий в ушах ветер и приятное ощущение легкости – такие эмоции дарит только поездка на мотоцикле. Если вы входите в ряды байкеров, то уже давно убедились в этом на личном опыте. Немного портит эту картину тот факт, что мотоцикл, как и любая техника, часто ломается. А выбирать новые мотозапчастито еще испытание. Особенно для новичков. Чтобы отчасти упростить эту задачу, приведем несколько простых советов, которых желательно придерживаться.

1. Не скупитесь!

Даже не думайте экономить на покупке запчастей для мотоцикла. Забудьте о стихийных рынках, различных барахолках и б/у комплектующих. В лучшем случае – выбросите деньги на ветер и пойдете покупать новые детали через 2-3 месяца. В худшем – подвергнете жизнь опасности.

2. Проверьте магазин перед покупкой

Покупая мотозапчасти, вы должны быть уверены в их качестве. Поэтому перед покупкой желательно выяснить, где магазин закупает комплектующие. Обращаться нужно к компаниям, сотрудничающим напрямую с производителем. В результате вы поймаете 2 зайцев: будете полностью уверены в качестве, а заодно немного сэкономите (за счет прямых поставок).

3. Учитывайте стиль езды

Если покупаете новую резину – обязательно учитывайте модель байка. И собственный стиль езды, разумеется. Для спортивных мотоциклов предназначены трековые мотопокрышки, для езды по бездорожью – кроссовые, для городских поездок – модели класса суперспорт. То же касается и выбора колесных дисков.

4. Проверяйте технические параметры

Если неправильно подобрать детали для электрооборудования – может произойти короткое замыкание. Это понятно и новичку. В первую очередь необходимо проверять технические параметры таких запчастей как:

  • реле зарядки;
  • стартер;
  • реле поворотов.

Они должны совпадать со значениями, указанными в инструкции по эксплуатации байка.

Если покупается новый АКБ – смотрите на его габариты и страну производителя. Первый параметр требуется для правильного монтажа, а по второму можно понять, где изготовлен аккумулятор, и насколько он подходит для украинского климата.

5. Покупайте оригинальные комплектующие

Забудьте о китайских деталях. Да, они дешевые и привлекают внимание. Зато проигрывают по качеству и сроку службы. Хотите менять комплектующие каждые пару месяцев? Или постоянно подвергать жизнь опасности? Если нет, тогда покупайте оригинальные запчасти. Они стоят дороже, но ваша жизнь – бесценна. Зато за чуть большую цену вы получите гарантию от производителя и полную уверенность в безопасности. А это главное.

Вместо заключения

Разумеется, полностью рассмотреть вопрос, как выбрать мотозапчасти, в одной статье невозможно. Но описанные выше советы помогут не оплошать с первой покупкой. А на счет технических характеристик, совместимости и прочих нюансов вы можете проконсультироваться с менеджером в магазине. Он проконсультирует по любым вопросам, а заодно поможет выбрать подходящие для вашего байка запчасти.

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