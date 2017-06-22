Доставка с Амазона в Украину от Юнитрейд Экспресс

Чаще всего осуществляется доставка с Амазон. Благодаря компании – UnitradeExpress, из всемирно известного аукциона были безопасно доставлены тысячи товаров и продолжают доставляться для жителей нашей страны.

Сегодня сервис Амазон считается самым большим в мире. На сайте интернет-гипермаркета представлены миллионы изделий всех популярных категорий: книги, журналы, музыка, одежда, приборы бытовой техники, спортивные вещи, туристические принадлежности и т.д.

Завышенные стандарты качества в Америке, заставляют производителей изготавливать очень качественные вещи. Доставка с Амазона в Украину позволяет пользоваться исключительно оригинальными изделиями от зарекомендованных брендов. Cервис экспресс-доставки гарантирует быстрое получение заказанного товара из сервиса Amazon. Вещи небольших габаритов отправляются авиатранспортом. Через 7 дней заказанный товар будет в Украине.

Как совершить покупку на Амазон?

Обратите внимание, какое количество китайских подделок продается в Украине. Одежда быстро теряет привлекательный вид, изнашивается, электроника выходит из строя, а запчасти не доживают до указанного срока эксплуатации. Разве не повод начать заказывать высококачественные американские изделия? Остается разобраться, как покупать на Амазон лучшие товары. Поверьте, - это несложно.

Этапы заказа товара:

1. Выберете необходимое изделие, подробно ознакомившись с характеристиками.

2. Сделайте копию ссылки товара в браузере.

3. Передайте ссылку нашим специалистам Юнитрейд, путем заполнения формы «Быстрый заказ».

4. Квалифицированный специалист согласует с вами адрес доставки и способ оплаты товара.

5. Ожидайте заказ.

Все предельно просто. Интернет магазин Амазон откроет безграничный мир лучших товаров, а мы доставим их в целости и сохранности. Получив первый товар и оценив все преимущества, вы начнете пользоваться сервисом онлайн-покупок Амазон регулярно.

Почему стоит сотрудничать с Юнитрейд Экспресс?

Мы длительное время находимся на рынке доставки товаров из Америки. Сотрудничая с нами, покупатель получает не только услугу доставки, а весь спектр полноценного обслуживания и индивидуальный подход. Рассчитывайте на помощь, заказывая качественные вещи, ведь мы предоставляем максимальную консультацию иответим на интересующие вопросы, а после недорого доставим купленное изделие.

Не стоит переживать о товаре. Можно застраховать изделие, заказать проверку комплектации и работоспособности устройства. Также можете получить фотографию заказанной вещи. Учитывая данные возможности, можно не сомневаться в ожидаемой посылке.

В отличие от многих сервисов доставки, у нас есть физический офис в Америке, куда приходят посылки, проверяются и подготавливаются к отправке. Работая с UnitradeExpress, вы будете в курсе местонахождения доставляемого товара. Отслеживайте его у нас на сайте UnitradeExpress. Достаточно ввести номер заказа, чтобы получить подробную информацию.

Центральный офис фирмы Юнитрейд находится в Киеве, куда и приходят товары. Отсюда можно забрать товар самовывозом. В остальные города осуществляется быстрая доставка курьерской службой.