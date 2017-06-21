Как отличить баню на дровах от сауны?

Баня на дровах в Киеве встречается практически на каждом шагу, только вот действительно ли это настоящая баня на дровах или ее прототип сауна. Так зачастую и бывает, желая привлечь внимание посетителей, обычные сауны называют баня на дровах с расчетом, что потом уже никто не будет разбираться или особо не заметят разницы, если это новичок в банном деле. Так чем же все-таки отличается баня на дровах в Киеве от сауны?

- Самым главным фактором отличия бани от сауны является температура в парной и влажность воздуха. В сауне, как правило, высокая температура около 100 °C и низкая влажность. В бане на дровах все по-другому, здесь зачастую температура около 60-70 °C , а влажность 70-100 %. Поэтому в бане на дровах более комфортно, нежели в сауне, но у всех по-разному. Так как есть люди, которые плохо реагируют на высокую влажность воздуха, поэтому им лучше в сауне. Это все очень индивидуально.

- Еще одним отличием сауны от бани на дровах является наличие в бане веника для парения, в сауне его нет. Так как из-за слишком горячего и сухого воздуха веник сильно нагревается и можно получить ожог, вместо полезного массажа.

- Так же, как бы это странно не звучало, но в сауне и бане отличается даже пар, в сауне он более сухой, а в бане на дровах влажный. Но чтобы баня на дровах в Киеве приносила максимальную пользу, нужно внимательно и ответственно подходить к выбору бани на дровах, в этом Вам поможет каталог саун https://vsebani.kiev.ua/banya-na-drovah-kiev, тут в специальном разделе размещены отличные Киевские бани на дровах. «Путешествуя» по сайту Вы сможете ознакомиться с фотографиями, ценами и отзывами.

Как правильно париться в бане на дровах

Первое, что нужно помнить при правильном парении нагрузки увеличиваются постепенно. То есть первый раз в парилке нужно провести несколько минут, пока организм не привыкнет к высокой температуре. После отдыха время можно увеличивать. Еще стоит помнить, что всего должно быть в меру. Если Вы чувствуете, что уже хватит сидеть в парной, или возникает недомогание, то немедленно покиньте парилку. Это не то место где стоит проявлять упорство и сидеть до последнего. Так же в бане стоит беречь энергетический ресурс организма. Если хотите, чтобы парение принесло пользу, не тратьте свои силы на тяжелую пищу, воду и алкоголь. Так как для качественной пропарки Вашему организму нужно затратить много энергии, чтобы очиститься и получить заряд бодрости.

Еще одним из правил правильного парения в бане являются контрастные процедуры. Но опять же, если Вы чувствуете, что не готовы облиться ледяной водой или нырнуть в прорубь, то лучше этого не делать. А просто принять прохладный душ. При соблюдении всех правил, баня на дровах в Киеве принесет Вам только пользу и море хороших впечатлений.