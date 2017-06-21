Объявлен состав жюри фестиваля "Черноморские Игры"

Итак, прослушивать и оценивать конкурсантов будут следующие специалисты:

Валентин Коваль (постоянный член жюри фестиваля, член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Елена Мозговая (продюсер), Руслан Квинта (композитор), Алена Савинова (преподаватель вокала), Сергей Перцев (генеральный директор канала М1), Натела Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Сергей Кузин (член совета директоров «ТАВР медиа», музыкант, ведущий радио Roks), Виталий Дроздов (генеральный продюсер «ТАВР медиа», генеральный директор «Хит Fm»), Олег Бондарчук (режиссер), Анастасия Каменских, Алексей Потапенко, Надежда Дорофеева, Алексей Завгородний (Позитив), Тина Кароль, Михаил Хома (DZIDZIO).

Напомним, что заявки на участие в конкурсной программе фестиваля принимаются до 1 июля 2017 года. Форма заявки и положение фестиваля – в открытом доступе в Фейсбуке на официальной странице компании «Таврийские Игры».

Финальная часть фестиваля «Черноморские Игры» пройдет с 4 по 6 августа 2017 года в городе Скадовск (Херсонская область).

Главный конкурс фестиваля – вокальный. Он состоит из нескольких этапов: 1 июня - 1 июля 2017 – прослушивание конкурсных песен online;

10-13 июля – прослушивание конкурсантов вживую (г.Киев);

4 августа – полуфинал (м.Скадовск);

5 августа – финал (м.Скадовск);

6 августа – соревнования по Гран-при и гала-концерт (м.Скадовск).

К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте от 6 до 16 лет.