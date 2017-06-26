Конференция по интернет-маркетингу 8P пройдет 15 июля в Одессе
12:42, 26 июня 2017Окно
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Одесса в шестой раз будет принимать главное событие в сфере интернет-маркетинга — конференцию 8P. Мероприятие пройдет 15 июля 2017 года.
Более 1200 участников услышат доклады по таким направлениям:
- интернет-магазины от А до Я;
- SEO для специалистов.
- арбитраж трафика;
- продвижение стартапов и мобильных приложений в США и Европе.
Главным фокусом каждого потока будут практические кейсы для специалистов поисковой рекламы, арбитражников трафика, представителей e-commerce, стартапов и мобильных приложений.
Доклады уже готовят:
- Сергей Гапоченко (OLX.ua);
- Александр Иванов (ЛУН.ua);
- Дмитрий Шахов (REMARKA);
- Иван Портной (Prom.ua at EVO.company);
- Анна Иванова (OWOX);
- Вячеслав Волоха (Citrus.UA);
- Алексей Чекушин (just-magic.org);
- Андрей Капельцов (SEOCafe);
- Олег Саламаха (Serpstat);
- Андрей Осипов (Школа веб-аналитики Андрея Осипова);
- Константин Шевченко (PDFfiller Inc.) и др.
Подробная программа конференции уже доступна на сайте.
Почем билеты?
В данный момент доступны билеты на 8Р от 2700 грн, действует промокод PRNEWS на скидку 15%.
Гости уникальной конференции проведут день в Одессе в компании самых прогрессивных decision-makers, будут обучаться у лучших, наслаждаться хорошей погодой, и все это — в 100 метрах от Черного моря.
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