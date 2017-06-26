Конференция по интернет-маркетингу 8P пройдет 15 июля в Одессе

12:42, 26 июня 2017
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Одесса в шестой раз будет принимать главное событие в сфере интернет-маркетинга — конференцию 8P. Мероприятие пройдет 15 июля 2017 года.

Более 1200 участников услышат доклады по таким направлениям:

  • интернет-магазины от А до Я;
  • SEO для специалистов.
  • арбитраж трафика;
  • продвижение стартапов и мобильных приложений в США и Европе.

Главным фокусом каждого потока будут практические кейсы для специалистов поисковой рекламы, арбитражников трафика, представителей e-commerce, стартапов и мобильных приложений.

Доклады уже готовят:

  • Сергей Гапоченко (OLX.ua);
  • Александр Иванов (ЛУН.ua);
  • Дмитрий Шахов (REMARKA);
  • Иван Портной (Prom.ua at EVO.company);
  • Анна Иванова (OWOX);
  • Вячеслав Волоха (Citrus.UA);
  • Алексей Чекушин (just-magic.org);
  • Андрей Капельцов (SEOCafe);
  • Олег Саламаха (Serpstat);
  • Андрей Осипов (Школа веб-аналитики Андрея Осипова);
  • Константин Шевченко (PDFfiller Inc.) и др.

Подробная программа конференции уже доступна на сайте.

Почем билеты?

В данный момент доступны билеты на 8Р от 2700 грн, действует промокод PRNEWS на скидку 15%.

Гости уникальной конференции проведут день в Одессе в компании самых прогрессивных decision-makers, будут обучаться у лучших, наслаждаться хорошей погодой, и все это — в 100 метрах от Черного моря.

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