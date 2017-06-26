Конференция по интернет-маркетингу 8P пройдет 15 июля в Одессе

Более 1200 участников услышат доклады по таким направлениям:

интернет-магазины от А до Я;

SEO для специалистов.

арбитраж трафика;

продвижение стартапов и мобильных приложений в США и Европе.

Главным фокусом каждого потока будут практические кейсы для специалистов поисковой рекламы, арбитражников трафика, представителей e-commerce, стартапов и мобильных приложений.

Доклады уже готовят:

Сергей Гапоченко (OLX.ua);

Александр Иванов (ЛУН.ua);

Дмитрий Шахов (REMARKA);

Иван Портной (Prom.ua at EVO.company);

Анна Иванова (OWOX);

Вячеслав Волоха (Citrus.UA);

Алексей Чекушин (just-magic.org);

Андрей Капельцов (SEOCafe);

Олег Саламаха (Serpstat);

Андрей Осипов (Школа веб-аналитики Андрея Осипова);

Константин Шевченко (PDFfiller Inc.) и др.

Подробная программа конференции уже доступна на сайте.

Почем билеты?

В данный момент доступны билеты на 8Р от 2700 грн, действует промокод PRNEWS на скидку 15%.

Гости уникальной конференции проведут день в Одессе в компании самых прогрессивных decision-makers, будут обучаться у лучших, наслаждаться хорошей погодой, и все это — в 100 метрах от Черного моря.