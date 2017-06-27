Ecolines запустит в Украине новый автобусный рейс в Польшу

Ecolines — один из ведущих перевозчиков на европейском рынке автобусных перевозок — представил новый маршрут, который пройдет через ряд украинских и польских городов. Рейс, который свяжет Украину и Познань, Лодзь, Варшаву, Щецин и Свиноуйсьце в Польше, стартует 3 июля 2017 года.

Развитие автобусного сообщения между украинскими и европейскими городами получило новый толчок после вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом. Все больше украинцев используют отмену виз для путешествий по Европе.

Новый маршрут, который будет проходить по ряду украинских и польских городов, завершается в Свиноуйсьце — это курортный городок на берегу Балтийского моря. Он особенно понравится любителям пляжного отдыха. Еще одно преимущество Свиноуйсьце для путешественников — порт обеспечивает прямое паромное сообщение со Швецией и Данией.

Приобрести билеты на рейс, изучить расписание и цены можно на сайте Ecolines или в кассах перевозчика. В ближайшем будущем компания планирует запуск акционных предложений для данного маршрута: они сделают поездку еще доступнее. Кроме того, в компании постоянно действуют скидки для студентов.

О компании:

Ведущий автобусный оператор Восточной Европы Ecolines более 20 лет работает на европейском рынке пассажирских перевозок. Ежедневно автобусы компании курсируют в более чем 200 городах в 21 стране Европы. На данный момент перевозчик обладает самой развитой сетью маршрутов по странам Западной и Восточной Европы, Балтийскому региону. С начала деятельности в Украине — после слияния с украинским оператором «Автолюкс» — Ecolines стал одним из лидеров местного рынка автобусных перевозок.

Одной из составляющих успеха компании стала особая система управления качеством. В автобусах есть интернет, индивидуальные мультимедийные системы, 220V, биотуалеты. Комфорт пассажиров возложен на бортпроводников, которые присутствуют на всех автобусах Ecolines.

Компания уделяет большое внимание продвижению бренда, регулярно радует всевозможными акциями и скидками, для постоянных клиентов предусмотрена бонусная программа.

«Автолюкс» — ведущий автобусный оператор Украины — каждый месяц перевозит около 40 тысяч человек. Внутренние маршруты компании связывают более 40 городов.

В парке компании представлены как стандартные туристические автобусы, так и модели VIP-класса. Они отличаются ограниченным числом мест — от 29 до 32 — и увеличенным расстоянием между сидениями. Кресла таких автобусов раскладываются практически на 180 градусов: это обеспечивает дополнительный комфорт при поездке.

Компания, так же как и Ecolines, ведет свою историю с 1997 года.

Контакты:

+38 (044) 594-90-10 (call-back Vodafone, LifeCell, Kyivstar) ecolines@ecolines.ua

Ecolines.ua