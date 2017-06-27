Банк или МФО: где выгоднее оформить онлайн кредит

Пока банки с переменным успехом пытаются выжить в условиях сложной финансовой ситуации в стране, микрофинансовые организации все прочнее закрепляются на кредитном рынке. Каждое ужесточение условий со стороны банков еще сильнее усиливает тенденцию.

Рост позиций МФО прослеживается невооруженным глазом: только за прошлый год количество финансовых компаний выросло на 55%.

Онлайн кредиты «до зарплаты» относительно новое явление для украинцев. Подобная услуга предоставляется всем совершеннолетним гражданам на лояльных условиях с минимальным пакетом документов. Попав в сложную финансовую ситуацию, потребители готовы переплачивать огромные проценты в надежде оформить кредит максимально быстро.

Преимущества и недостатки срочных кредитов

Среди несомненных преимуществ обращения в микрофинансовую организацию стоит отметить:

Быстрое рассмотрение заявки. Заполнив анкету на сайте МФО, потенциальный клиент ждет решения не более 20 минут. Не нужно стоять в очереди и посещать отделение компании.

Минимум документов. Львиная доля микрофинансовых организаций требует от заемщика только паспорт и идентификационный код. Это значительно облегчает и ускоряет процедуру получения займа.

Удаленное оформление. Для подачи заявки нужен компьютер или мобильный телефон с интернетом. Пожалуй, это одно из наиболее существенных преимуществ МФО перед банками, где онлайн можно заполнить только анкету на рассмотрение.

Круглосуточное оформление. Оформить кредит онлайн в Micro-Credit можно в любое время дня и ночи, так как заявки рассматриваются автоматически без участия человека. Однако далеко не все микрофинансовые организации работают в режиме 24/7.

Недостатков в кредитных продуктах МФО не меньше, чем достоинств. Среди основных:

Высокие процентные ставки. За пользование деньгами «до зарплаты» придется платить 1-2% в день, что по сравнению с банковскими 3% в месяц кажется просто немыслимым.

Небольшой срок и сумма кредитования. Отсутствие тщательных проверок и лояльные условия выдачи займа предполагают определенные риски для финансовых компаний. При первом обращении клиенту не стоит рассчитывать на сумму больше 3 тыс. гривен сроком до 30-и дней. Получить долгосрочный кредит могут лишь проверенные заемщики, которые на протяжении длительного времени успешно погашали взятые на себя обязательства.

Нелегальные организации. Еще одной отрицательной стороной микрокредитования в Украине является большое количество мошенников. Сотрудничество с полулегальными или незарегистрированными компаниями может повлечь за собой негативные последствия. Потребителю стоит подходить ответственно к выбору кредитора, внимательно читать договор и другие документы.

Низкие заработные платы, инфляция и экономические потрясения никак не способствуют повышению уровня жизни украинцев. Потребность в потребительских кредитах постоянно растет, однако банки и другие финансовые организации не спешат раздавать деньги направо и налево, учитывая риски невозврата. Заемщикам приходится искать альтернативные варианты: МФО, ломбарды, кредитные союзы. Но и здесь условия далеки от идеальных. Все, что остается заемщику – это выбрать наиболее приемлемый вариант, взвесив все «за» и «против».