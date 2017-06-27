"Одесский каравай" под угрозой рейдерского захвата

В настоящее время юридический департамент компании тщательно изучает ситуацию для того, чтобы дать правовую оценку происходящего и выработать четкую позицию компании по этому вопросу.

К сожалению, пока невозможно точно сказать, кто стоит за этими рейдерскими действиями. Но наиболее вероятно, что компания, на которую было перерегистрировано все имущество, каким-то образом связана с украинской «дочкой» российского «Сбербанка».

Специалисты Lauffer Group допускают, что сам банк, как юридическое лицо, возможно, и не имеет к этому отношения. Возможно, что эти действия могли быть совершены с участием лиц из числа действующих или бывших сотрудников этого банка либо людей, так или иначе, с ними связанных.

Перерегистрация данного имущества на другое юридическое лицо возможна только при наличии всех правоустанавливающих документов, копии которых находятся в полном объеме в документальном архиве «Сбербанка».

«Кроме того, на сегодняшний день, на основании ряда весьма спорных судебных решений, – заявляют юристы Lauffer Group. – «Сбербанк» получил формальное право распоряжаться только недвижимым имуществом, но ни оборудованием, ни торговой маркой и ни квалифицированными кадрами «Одесского Каравая». Все эти решения обжалуются в законном порядке: есть основания считать, что они были приняты под влиянием жесткого админресурса. В то время как сегодня российский банк, безусловно, уже утратил в Украине прежние связи и влияние. И что немаловажно, на нашей стороне судебная практика последних лет. Так, например, при попытке «Сбербанка» аналогичным образом получить контроль над имуществом ФК «Черноморец» суды высшей инстанции встали на сторону футбольного клуба, подтвердив незаконность таких действий «Сбербанка». И в юридической службе банка это прекрасно понимают. Поэтому и вынуждены торопиться, возможно, даже иногда пренебрегая законодательством. На что очень ясно указал суд высшей инстанции в деле ФК «Черноморец» против «Сбербанка».

Прямых доказательств у нас конечно пока нет. Но, вероятнее всего имеет место попытка «увести» имущество через цепочку сделок между фирмами формально между собой ни как не связанными. Заблокировать такую сделку по закону может только предыдущий собственник. А Lauffer Group сегодня уже лишен этой возможности: согласно упомянутым выше решениям судов, формальным собственником считается «Сбербанк», который как ни странно предпочел не препятствовать сделке по перерегистрации имущества на нового и непонятного собственника. Дальнейший сценарий развития событий предугадать не трудно: «обманутый» банк будет писать гневные письма во все инстанции и требовать, чтобы правоохранительные органы «тщательно» расследовали этот инцидент и «наказали» виновных.

Не исключено также, что эта попытка рейдерского захвата делается «под заказ» конкретного покупателя, так как рынок хлеба в Украине очень узкий и все более или менее крупные игроки на нем известны.

Но, мы со всей ответственностью заявляем – такая схема незаконного присвоения чужого имущества не пройдет».

«Опять же не стоит забывать, что «Сбербанк» уже практически свернул свою деятельность в Украине, – комментирует ситуацию генеральный директор Lauffer Group Виталий Балыхин. – Поэтому очень может быть, что кто-то из менеджеров решил под «занавес» заработать таким вот нечистоплотным способом себе на выходное пособие».

Несмотря на все эти события, Lauffer Group заверяет общественность и руководство Одессы и Одесской области, что стабильности работы хлебозаводов в регионе ничто не угрожает.

Мы абсолютно уверены, что закон и справедливость на нашей стороне. И это, а также поддержка патриотически настроенных граждан дает нам уверенность, решимость и силы защитить «Одесский каравай» от каких бы то ни было посягательств со стороны кого бы, то ни было.