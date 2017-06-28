Интернет-магазин STEP&STORE: кроссовки и угги, комфорт и низкая цена

Что собой представляют UGG Australia

Одна из самых характерных моделей, представленных в онлайн-магазине — угги. По мнению специалистов магазина современные украинцы делятся на три типа: поклонники угги, ненавистники такой обуви и просто те, кто не знает, что это такое.

Для последних коротко объясняем. Угги (Ugg) — это специальные сапоги, которые сделаны из необычного для Украины материала — австралийской овчины. Говорить о тепловых качествах такой обуви, наверное, не стоит. Потому что угги являются действительно одним из самых теплых видов обуви для зимы. Кстати, во время Второй мировой войны этими сапогами летчики спасались в самые суровые зимние дни.

Через некоторое время после войны несколькими производителями была зарегистрирована торговая марка UGG Australia. Купить такие сапоги могли теперь не только на этом далеком континенте, но и по всему миру. Сегодня много известных домов моды включают угги в свои новые коллекции. Нельзя также не вспомнить знаменитостей, которые стали настоящими фанатами австралийских сапог — Пэрис Хилтон, Опра Уинфри и многие другие.

Несколько особенностей обуви:

выпускается два модельных варианта — низкие и высокие угги, а цветовые решения отличаются разнообразием и включают фиолетовые, коричневые, розовые, песочные и другие модели;

угги достаточно универсальны, они прекрасно подойдут как для теплого, так и для морозной погоды (до -30 градусов), однако не рекомендуется носить австралийские сапоги, когда влажно, грязно, слякотно;

есть несколько вариантов с чем носить угги: фантастический образ создается с обтягивающими джинсами, с короткими юбками и плотными непрозрачными колготками или же просто на голые ноги;

существуют специальные средства для чистки и ухода за сапогами, лучше всего использовать рекомендованные производителем.

В STEP & STORE представлены разнообразные по цвету и фасону модели. Без УГГ не останется ни одна девушка.

Кроссовки Nike — брендовая обувь

Еще одно приоритетное направление интернет-магазина STEP&STORE — современные кроссовки Nike. Купить их предлагают в оригинальных, официальных брендовых моделях. Специалисты магазина сетуют на то, что очень часто на рынке встречаются многочисленные подделки. И вместо того, чтобы купить кроссовки в этом или любом другом фирменном магазине, украинцы отдают предпочтение более дешевым вариантам, думая, что это и есть бренд.

Не совсем так. Вернее — совсем не так. Вот несколько советов, как не купить подделку Nike:

Первое и самое очевидное — цена, которая не может быть очень низкой. Все предложения о фирменных кроссовках «по 200 гривен» сразу стоит отбрасывать.

Никаких рынков и сомнительных оффлайн-магазинов — только проверенные точки продажи, например, STEP&STORE.

Особое внимание на швы — они должны быть ровными, прошиваться одинаковыми по цвету и фасону нитками.

Оригинальная обувь всегда предлагается только в фирменной упаковке.

Обязательно переверните кроссовки и посмотрите на подошву: в оригинальных Nike она матовая, изготовлена из сложных композитных материалов, в подделках — блестит, так как сделана из резины.

Такие несложные советы позволят избежать неудач с покупкой фирменной обуви Nike.

Adidas Superstar: почувствуй себя настоящей звездой

Интернет-магазин STEP&STORE представляет модель кроссовок Adidas Superstar, которая уже стала культовой. Это оригинальная обувь от немецкого производителя, выполнена с уникальной подошвой, которая не оставляет следов, и полностью кожаной выработкой верха. Недаром такая обувь стала популярной у профессиональных баскетболистов.

Интересные факты о кроссовках Adidas Superstar:

Модель выпускается с 1965 года.

В 1970-х годах две трети игроков NBA носили данную модель.

Самая известная группа, которая носила «суперстар», — Run-DMC

С момента создания обуви ее постоянно носят художники-граффитеры.

Сегодня Adidas Superstar идеально подходит под современный стиль casual.