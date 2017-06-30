Идеальный ноутбук — это реальность

Почему цена на ноутбук одной и той же модели может серьезно различаться? Какие характеристики учитывать при выборе лэптопа? У кого покупать новое устройство?

Как обмануть систему

Каждый известный компьютерный бренд успел «породить» десятки моделей лэптопов. Впечатлились промороликами и рекламой? Не спешите выкладывать деньги за самый дешевый ноутбук известной марки:

Конфигурация имеет значение. Набор букв и цифр за названием модели ноутбука — его конфигурация. Она определяет мощность начинки лэптопа. Под одним и тем же названием объединяются ноутбуки с разными процессорами, объемом оперативки и накопителя, а также другими важными параметрами.

Продавец должен быть надежным. Найдите отзывы о магазине, который предлагает самые низкие цены: велик риск, что ждать девайс придется долго, придет не то устройство, а может вам достанется дефектная или витринная модель.

Учитывайте цену и время пересылки. Лучше всего приобрести ноутбук в городе проживания, а не ждать его по почте, доплачивая транспортной компании.

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Почему E-katalog

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Агрегатор цен не продает ноутбуки: сервис делится полезной информацией, помогает экономить время и деньги.

В пару кликов можно отфильтровать:

1. Тип устройства. Классическими ноутбуками можно не ограничиваться — в наличии также нетбуки, ультрабуки, трансформеры, 2-в-1. 2. Направление. Ищете девайс для работы, учебы, игр, путешествий? E-katalog уже рассортировал весь список.

Взыскательным пользователям пригодится «Подбор по параметрам». Функция позволит точно учесть максимум характеристик, от портов и модулей связи до ядерности и модели процессора.

На что обращать внимание

Задали точный поиск и получили десятки вариантов? Пора отделять зерна от плевел:

1. Бренд. Лучше довериться известному производителю, который специализируется на лэптопах, ПК и другой сложной технике. 2. Габариты. Если носите девайс с собой, берите легкий и тонкий вариант. Боитесь сломать или залить устройство? Защищенные модели — для вас. 3. Емкость аккумулятора. Чем больше эта характеристика, тем дольше лэптоп работает без подключения к сети. «Долгоживущие» ноутбуки хороши в частых командировках, поездках, путешествиях. 4. Дисплей. Смотрите на матрицу (рекомендуют IPS), антиблик, большое разрешение. 5. Оперативная память. Современный софт очень требователен: браузер с парой десятков вкладок вполне может подтормаживать, если объем RAM меньше 6 ГБ. 6. Процессор. Не экономьте на нем, «мозг» ноутбука рекомендуется брать с частотой от 3 ГГц и не менее 2 ядер.

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