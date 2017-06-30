В день Конституции Алик Тарраф установил национальный рекорд Украины

28 июня в День Конституции, на самой высокой точке нашей страны Говерле, в ходе всеукраинской акции «Плечом к плечу» был установлен новый национальный рекорд – участники подняли и развернули самый длинный флаг Украины. Его длина составила 110,10 м, а ширина — 5,70 м.

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Главной целью акции было продемонстрировать сплоченность и единство украинского народа в своем стремлении к миру и светлому будущему. Основными организаторами акции выступили Тимофей Нагорный (Фонд волонтеров Украины), Алик Тарраф и Хасан Талеб (Фонд содействия реформам в Украине), Ровшан Тагиев (Ассамблея национальностей Украины), Игор Иванкив (Карпатский мистецький фонд), олимпийский чемпион Богдан Макуц, Денис Минин (Street Workout Украина), Сергей Диденко (Международный благотворительный фонд «Световид»), Людмила Лысенко (Благотворительный фонд "Объединение мировых культур") и др. В восхождении приняли участие спортсмены, общественные деятели, представители молодежных организаций, активисты, и просто те, кто хотел поддержать нашу страну.

Не смотря на то, что день выдался красивым и солнечным, были некоторые опасения, что установлению нового рекорда могут помешать погодные условия. На протяжении двух недель перед восхождением над Говерлой шли сильные дожди и грозы, а на последующие дни синоптики также передавали штормовое предупреждение. Но природа как будто тоже почувствовала, что сегодня праздник и поддержала участников хорошей погодой.

Сама акция прошла в веселой дружественной атмосфере. И хотя всю дорогу флаг, вес которого был более двухсот килограмм, участникам по очереди пришлось нести на своих плечах, но когда есть общая высокая цель – она способна сплотить и объединить людей даже в трудные моменты. Участники по очереди помогали и подменяли друг друга, и все время чувствовались плечо товарища и взаимоподдержка. Примером выдержки и мужества стал Алик Тарраф, который всю дорогу к вершине прошел с травмированной ногой.

После того как все поднялись на Говерлу и был развернут самый большой украинский флаг, достижение было зарегистрировано Национальным реестром рекордов Украины, представитель которого Виталий Зорин, узнав о проведении акции, специально прилетел в Карпаты и посетил мероприятие. «Много флагов побывало на Говерле, но этот – самый длинный. Это отличный рекорд и я восхищен энергией этих ребят!», — отметил эксперт.

Как рассказал организатор акции, президент Фонда волонтеров Украины Тимофей Нагорный: «Сегодня собралось более ста человек, настоящих патриотов нашей страны, которые любят Украину, и доказывают это своими делами. Я хочу, чтобы мы оставляли пример подрастающему поколению, объединяя разных людей, которые могут созидать, развивать нашу страну и объединятся, независимо от точки зрения».

Поделился своими впечатлениями после установления рекорда и президент Фонда содействия реформам в Украине Алик Тарраф: «Сейчас эмоции просто зашкаливают. Очень бы хотелось поднять такой флаг на Донбассе вместе с нашими братьями, чтобы в Украине процветал мир».

В этот день на вершине было много туристов не только с Украины, но и с других стран. Несмотря на свою национальность, все они приняли участие в установлении рекорда и старались поддержать украинский флаг. Вокруг чувствовалась настоящая дружественная атмосфера.

«Спасибо, что Бог благословил нас сделать еще одно доброе дело. Я хочу выразить благодарность и признательность каждому из участников. Каждый человек помогал и подставлял свое плечо к плечу. И эта энергетика нас всех сплотила, — рассказал по проведении акции Тимофей Нагорный. — Мы объединяемся и объединяем хороших, светлых, добрых, позитивных людей, потому что когда мы объединяемся, мы становимся сильными. А когда объединяются сильные – они становятся непобедимыми. Так давайте вместе сеять добро и приумножать любовь, ради будущего нашей страны!»