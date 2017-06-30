В Одесской области стартовало строительство новой школы

Сегодня, 30 июня в Беляевском районе Одесской области стартовало строительство новой школы.

Как заявил первый заместитель председателя Одесского областного совета, руководитель фракции «Батькивщина» Олег Радковский, старт строительства новой школы - это результат плодотворной и командной работы громады, депутатов местных советов и областного совета.

Из областного и районного бюджетов выделено почти 10 миллионов гривен на первоначальные работы, общая же сума расходов на строительство школы составляет около 84 миллионов гривен.

Олег Радковский заверил, что фракция «Батькивщина» сделает все возможное, чтобы средства были выделены в полном объеме, и школа была по-настоящему современной.

Открыть двери нового учебного заведения для первоклассников планируют уже через три года.

«Сегодня мы даем старт строительству новой и современной школы, которая крайне важна для жителей всего региона. Развитие и поддержка образования является для нас одной из приоритетных задач, так как внедрение инновационных технологий, создание конкурентного производства и полноценное развитие Украины в целом возможно лишь при современном и качественном уровне образования для наших детей. Фракция «Батькивщина» будет всячески поддерживать и контролировать своевременность и качество выполнения работ», - заверил первый заместитель председателя Одесского областного совета, руководитель фракции «Батькивщина» Олег Радковский.





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