Секреты поиска квартир посуточно раскрыты!

Нет повести печальнее на свете, чем бесполезное блуждание в интернете

Вы уже успели распланировать все до мелочей и осталось дело за малым (как вам казалось на первый взгляд) – найти квартиру. Это то же самое, как будущие молодожены откладывают на последний момент поиск обручальных колец, а потом дико удивляются, как сложно найти нужный вариант. Но сейчас мы не о них. Если туристы планируют жить в отеле – сегодня есть уйма систем online-бронирования, позволяющих найти оптимальный вариант. Но что, если вы не хотите ютиться в «стандарте», а предпочитаете полноценную квартиру? Вот с этим совсем недавно дела обстояли туго, приходилось изучать доски объявлений. Сейчас же, возьмем для примера квартиры в Киеве посуточно, представленные здесь https://oktv.ua/kiev/arenda-kvartir-posutochno. Вот он, тот самый случай, когда вопрос аренды решается в вашу пользу!

Доска объявлений VS портал online-бронирования okTV

Давайте признаем: доски объявления – объективно, прошлый век! На примере портала okTV мы прямо сейчас убедим вас в том, что преимущества неоспоримы. Приступим:

1. Удобство поиска. Самое ценное. Мало того, что заполнив все фильтры вы получите в поисковой выдаче только те результаты, в которых вы априори заинтересованы, так еще и сам процесс займет не более 10 минут! Ценим время, уважаемые! В современных ритмах оно очень важно!

2. Календарь занятости. Только актуальная информация об объекте, который заполняет каждый хозяин квартиры лично. Если вы находитесь за пределами Украины – такая опция для вас вообще на вес золота. Ведь вам не придется лично созваниваться с хозяином.

3. Колоссальный выбор. Бюджет, вкус, предпочтения по месту расположения, специфика инфраструктуры в окрестностях… На okTV вы точно найдете то, что вам нужно!

4. Легкость бронирования. Да, прямо на сайте вы можете за 1 минуту оформить свою заявку, оплатить ее и ждать заселения. Предоплата поступает на счет портала okTV и перечисляется хозяину только после вашего заселения. Так вы, как арендатор, защищены от аферистов, бронируя понравившийся вариант, а хозяин квартиры уверен в серьезности ваших намерений и приезда.

5. Удобство оплаты и безопасность. Никаких мошенников. Ваша оплата перечисляется на счет хозяина квартиры только после того, как вы заселились, а все ваши данные остаются конфиденциальными.

6. Возможность сравнить несколько квартир. Вот, скажите, какая доска объявлений располагает таким функционалом? Разумеется, такой еще нет. На okTV вы можете выбрать несколько вариантов и провести сравнительный анализ.

Быстрая обратная связь, возможность коммуницировать любым удобным способом, объективная, актуальная и полная информация об объекте… Это – далеко не полный перечень преимуществ, характерных порталу okTV. Осталось только вам проверить все эти удобства на собственном опыте.