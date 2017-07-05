"Фокстрот" - инновационный партнер Суперкубка

15 июля 2017 года Южная Пальмира примет 13-й Суперкубок Украины по футболу, который определит обладателя первого трофея нового футбольного сезона. «Фокстрот» станет спонсором этого спортивного соревнования среди лучших футбольных команд страны. За победу будут бороться чемпион прошлого футбольного сезона «Шахтер», а также киевское «Динамо».

13-15 июля в рамках Суперкубка Украины компания «Фокстрот» планирует провести ряд мероприятий совместно с представителями футбольных команд и болельщиками. Так, в социальных сетях «Фокстрот» будет разыгрывать 20 билетов на спортивное событие. Также как инновационный партнер «Фокстрот» планирует организовать кибертурнир для новичков и профессионалов. Очаровательные промоутеры - Лисички Фокс - будут развлекать болельщиков на турнире и на разнообразных мероприятиях в рамках Суперкубка. 14-15 июля на Приморском бульваре состоится тестирование гиробордов и мастер-классы по управлению дронами. Возле стадиона перед матчем планируются конкурсы и розыгрыши призов от «Фокстрота». Будут установлены фотозоны с использованием самой современной техники и еще много сюрпризов от организаторов.

- «Фокстрот» является социально-активной компанией, поэтому мы всегда поддерживаем проекты, нацеленные на укрепление отечественного спорта,- комментирует Вячеслав Поврозник, директор сети «Фокстрот». – А болельщиков наш бренд призывает вести активный и здоровый образ жизни.

Справка: Суперкубок Украины по футболу-2017 открывает новый футбольный сезон и является одним из самых популярных событий футбольного года. В 2016 году спортивное событие собрало на стадионе «Черноморец» 36 000 болельщиков.

В 2011 - 2012 гг. ТМ «Фокстрот» реализовала партнерскую программу с многократным чемпионом Украины ФК «Шахтер» к 75-летию клуба под лозунгом «Фокстрот «болеет» – футбол побеждает» в рамках турниров Кубка Украины и чемпионата Украины по футболу.

С 2005 года ежегодно проводится корпоративный турнир по футзалу на кубок ГК «Фокстрот».

С 2002 по 2017 гг. бренд «Фокстрот» реализует собственный спортивный проект и поддерживает отечественную школу бально-спортивных танцев, выступая соорганизатором Международного турнира по спортивным танцам «Парад надежд».