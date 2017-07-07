Четырнадцатый конкурс Фавориты Успеха назвал лучшие бренды страны

В Киеве прошла церемония награждения лучших украинских брендов, которые были определены в ходе конкурса потребительских предпочтений «Фавориты Успеха 2016».

В Киеве состоялось четырнадцатое ежегодное награждение Фаворитов года. Победители конкурса были определены по итогам масштабного исследования потребительских предпочтений и были признаны лучшим выбором в своих категориях среди ассортимента подобных предложений. Определялись победители благодаря анкетированию отраслевых специалистов профессионального жюри, параллельно с голосованием неравнодушных потребителей на www.favor.com.ua.

Характерной чертой проекта является то, что рейтинг доверия потребителей и экспертных рекомендаций составляется не только в отношении торговых марок товаров и услуг, но также и среди столичных заведений, средств массовой информации и даже среди деятелей украинского шоу-бизнеса. Лучшие становятся участниками шоу награждения. На четырнадцатом шоу ими стали Люмьер (поп-группа года по мнению интернет-аудитории), Epolets (рок-группа года по версии экспертов шоу-биза), абсолютный фаворит в категории «Молодой талант» Melovin, а также юная певица Marietta Ways и лирический исполнитель Владимир Дорош.

Главным действом, однако, стало торжественное вручение медалей представителям наиболее предпочитаемых потребителями и рекомендуемых экспертами брендов украинского рынка. Почетного звания удостоились более 100 торговых марок товаров и услуг, компаний, заведений, интернет-проектов и СМИ.

Среди победителей было представлено множество фармацевтических брендов: Синупрет (средство от насморка), Хелпекс (лекарство от простуды), Визин (капли для глаз), Сорбекс (от отравления), Мовекс, Имодиум, Биогая, Эротон, Тантум Верде, Урохолум, Аква Марис, Карсил, Табекс, Панкреатин, Флеботон, Биоксин, Перфектил, Алора и другие.

Среди продуктов питания право использования знака «Фаворит Успеха» в маркировке получили ТМ ЭКО, Ятрань, Ясенсвіт, Щедро, Терра, Велика ложка. Также примечательными были вручения наград снековым брендам SEMKI и Козацька Слава. Из напитков фаворитами народных предпочтений стали ТМ весовых чаев Світ Чаю, минеральная вода Лужанская 7 и алко-бренд Zubrowka. Среди косметических брендов медали получили ТМ Плацент Формула, Johnson’s Baby, Mary Kay и Cinecitta. Кроме того, наград за первенство в своих рыночных нишах удостоились ювелирный бренд КЮЗ, ТРК Ocean Plaza, краска Снежка, интернет-магазин одежды ANSWEAR.ua, сервис по продаже автобусных билетов Busfor.ua, ювелирный интернет-магазин Gold.ua, мебельный магазин МебельОК, программа наличного кредитования Microcredit, система электронных платежей WebMoney.UA и другие.

Полный список победителей представлен на сайте конкурса https://www.favor.com.ua/ru/news/ceremony2016/.

«Конкурс охватывает практически все сферы народного потребления для определения лучшего выбора. Сейчас в нем почти 6 сотен номинаций, и заглянув на FAVOR.com.ua, можно увидеть все опубликованные рейтинги. Все очевидно: победители, бренды №1, есть в рейтинге каждой категории. А лучшие из лучших, кто не просто стал номером один в своей деятельности, завоевав сердца и доверие потребителей, но и пожелал поделиться своим триумфом — ежегодно предстают в статусе «Фаворит Успеха» и отмечаются медалью, которая стала для нас символом доверия к бренду и, безусловно, ориентиром наилучшего выбора!» — отметил в своей приветственной речи руководитель конкурса Алексей Кузнецов.

Справка: Фавориты Успеха — это открытый рейтинг потребительских предпочтений и экспертных рекомендаций в отношении товаров и услуг, столичных заведений, СМИ и звезд украинской

сцены, который составляется ежегодно с 2003 года. Поддержать своих персональных фаворитов или изучить рекомендации наилучшего выбора можно на FAVOR.com.ua.