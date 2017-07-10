5 способов не забыть английский за лето

Больше всего из школьных лет детям запоминаются летние каникулы. Как же организовать каникулы так, чтобы ребенок хорошо отдохнул и не забыл английский?

1. Разговорный клуб. Здесь детям предлагаются интересные темы для общения, игры и рассказы. Ребенок учится общаться, знакомиться, заводить друзей, и все это — на английском. Один из детских клубов, которые работают летом в Киеве — Kids Conversation Club в The Language Village. Встречи проходят по субботам, и на них присутствуют носители языка. Это позволяет детям не только практиковать разговор, но и перенимать правильное произношение.

2. Дневной лагерь. Если до поездки на море еще долго и вам не хочется оставлять ребенка летом одного, устройте его в дневной лагерь, например, в Holidays with Easy Way, Study.ua или DEC Camp. Кроме ежедневных занятий английским с носителями языка с упором на разговорную практику в программу входят мастер-классы, игры, соревнования, викторины и выездные экскурсии. Смена длится 5-12 дней, группы по 10-15 человек формируются с учетом уровня знаний английского.

3. Игры. Чтобы практиковать английский и при этом отлично провести время, подойдут игры «20 question» и «Who am I?». Правила первой игры: один игрок загадывает объект (животное, мультяшный персонаж или реальный человек), а остальные игроки должны задать 20 вопросов, чтобы отгадать его. Правила второй игры: один игрок загадывает объект и описывает его остальным участникам 3-5 предложениями. Они должны угадать, что именно загадано. И конечно же, все это на английском. Такие игры, во-первых, увеличивают словарный запас, а, во-вторых, учат правильно составлять вопросы. И чем больше участников — тем веселее!

4. Летний лагерь на море. Сегодня таких лагерей в Украине несколько. Например, Magic Camp в Коблево или летний лагерь в Грибовке с Интерлингвой (отель «Черное море Бугаз»). Смены длятся 10-14 дней, за которые ребенок успевает и поплавать в море, и попрактиковаться в английском, и побывать на экскурсиях. И все это под присмотром профессиональных англоязычных вожатых, которые не только обеспечивают общение на английском, но и устраивают для маленьких отдыхающих познавательную и активную программу досуга.

5. Уроки с учителем по скайпу. Этот способ идеально впишется в каникулы на дачном участке или в отпуск на морском побережье с родителями. Нужно лишь найти хорошего учителя, который преподает английский по скайпу в игровой форме, увлекательной для ребенка. Ищите таких специалистов на платформе Preply: среди 23 направлений есть английский для малышей и для детей. Почитайте отзывы о тьюторах и обратите внимание на их рейтинг. Ну а окончательное мнение составите после первого урока. Если репетитор вам не подойдет, сможете сделать бесплатную замену.

Руководствуясь нашими рекомендациями, вы поможете ребенку не забыть английский за период летних каникул и даже значительно улучшить разговорные навыки. И все это — с удовольствием и очень весело!