Балкон под ключ: остекление, утепление и отделка

В многоэтажных домах балкон нередко становится местом, которое можно переоборудовать и использовать в качестве дополнительной комнаты. С этой целью проводятся работы под ключ, включающие теплое или холодное остекление, наружную и внутреннюю отделку, а также установку аксессуаров. Компания «Олта» предлагает полный комплекс работ, выполняемых профессионалами без участия посредников и в строго оговоренные сроки. Заказать услуги можно любым удобным способом: обратившись в один из офисов компании, по указанным на сайтах телефонам и в случае бесплатного выезда замерщика.

Остекление и отделка балкона: этапы и материалы

В зависимости от пожелания заказчика возможны несколько вариантов внешнего оформления балкона:

* Холодное остекление без использования утепляющих материалов или теплое остекление с использованием пеноблоков.

* Расширение полезной площади за счет изготовления выноса (сварки каркаса) с дальнейшим утеплением и обшивкой.

* Выполнение крыши для защиты от осадков и придания респектабельного внешнего вида.

Наружная обшивка проводится с применением долговечных материалов, которые отличаются износостойкостью, пожаробезопасностью, влагостойкостью.

Второй этап включает внутренние работы:

1. Обшивку вагонкой или пластиковыми панелями различного оттенка и фактуры.

2. Утепление пола минеральной ватой или пенопластом с дальнейшим настилом линолеума, ламината или другого подходящего напольного покрытия.

3. Установка мебели, включающей шкафы-купе или тумбы подходящего размера.

Чтобы выполнить балкон под ключ в Киеве, можно в индивидуальном порядке подобрать утеплитель, отделочные материалы, металлопластиковые или деревянные окна. По желанию заказчика бригада специалистов выполнит электрическую разводку для проведения освещения и меблирование по индивидуальным меркам.

Преимущества отделки балконов под ключ

Компания «Олта» гарантирует каждому заказчику следующие преимущества:

* Использование лучших стеклопакетов и немецкого долговечного профиля, срок службы которого превышает 20 лет.

* Изготовление оконной конструкции по индивидуальным меркам в кратчайшие сроки с доставкой и монтажом.

* Варианты расширения по плите или по подоконнику.

* Наружную обшивку профнастилом и сайдингом или выполнение металлического каркаса с внутренним утеплителем. Все работы проводят профессионалы, не допускающие распространенных ошибок и недоработок.

* Изготовление мебели разной конфигурации из дерева или пластика, в том числе с жалюзийными вставками.

При заказе вызов замерщика, который проконсультирует по всем вопросам и составит предварительную смету, осуществляется бесплатно. После оформления заявки проводится предоплата в размере 75 процентов, что гарантирует оперативное и качественное выполнение работ одним исполнителем без посредников.