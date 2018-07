На 52-ом Международном кинофестивале в Карловых Варах представили украинское кино

На 52-ом Международном кинофестивале в Карловых Варах украинско-словацкий фильм Петра Бебьяка «Межа», продюсеров Андрея Ермака и Ванды Адамик Грыцовой, представленный в основном конкурсе, был награжден «Хрустальным глобусом» за лучшую режиссерскую работу. Такую высокую награду украинские кинематографисты получили впервые за многие годы. Кроме словацких актеров, в фильме сыграли известные украинские актеры - Римма Зюбина, Станислав Боклан и молодой актер Александр Пискунов.

«Приятно видеть, как развивается украинская киноиндустрия в последние годы. Мой Фонд вот уже пять лет занимается продвижением украинского кино за рубежом и сейчас мы видим первые результаты этой работы. То, что украинские фильмы все чаще отбираются для участия в конкурсных программах престижных кинофестивалей - говорит о многом. У нас есть талантливые режиссеры, у нас есть талантливые операторы, сценаристы, актеры. Индустрия начинает работать, украинское кино становится модным. Два фильма с украинским участием были представлены в этом году в Каннах, два наших фильма состязались в конкурсах в Карловых Варах, только что мы узнали, что еще два фильма попали в конкурсы кинофестиваля в Локарно (Швейцария). Что это, если не успех?!» – отметил меценат Игорь Янковский.

Стоит отметить, что в этом году Украина как никогда мощно выступила на одном из самых престижных в мире и старейшем в Европе карловарском кинофестивале. Кроме основного конкурса, украинское кино было представлено в параллельной программе East of the West фильмом Марины Степанской «Стрімголов». Кроме того, в секции «Work in Progress» была представлена полнометражная игровая картина «Вулкан» режиссера Романа Бондарчука. В индустриальной секции Eurimages LAB PROJECT@KVIFF приняла участие дебютная игровая картина Мантаса Кведаравичюса «СТАСИС». Также, в рамках индустриальной платформы прошел воркшоп MIDPOINT Intensive @KVIFF, для участия в котором было отобрано сценарий фильма «Памфир» режиссера и сценариста Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Индустриальная секция DOCU TALENTS@KVIFF представила кинопроект режиссеров Вики Торнтона и Павла Юрова «(N)Ostalgia», созданной в копродукции Украины, Люксембурга и Эстонии.

Все украинские фильмы, представленные в Карловых Варах, снимались при поддержке Госкино Украины. Не удивительно, что в этом году кинофестиваль посетила самая представительная украинская официальная делегация за все время существования кинофестиваля. Поддержать отечественных кинематографистов в Чехию прибыли вице-премьер министр Украины Павел Розенко, министр культуры Украины Евгений Нищук, член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ульяна Фещук, глава Госкино Филипп Ильенко и многие другие.

Для того, чтобы привлечь дополнительное внимание кинематографической публики к украинским фильмам, в рамках Карловарского международного кинофестиваля, Всеукраинский благотворительный Фонд Игоря Янковского, ОО «Инициатива во имя будущего» и Monegasque Association Helping Hand совместно с Госкино Украины в партнерстве со словацкой компанией Wandal Production и украинской «Гарнет Медиа» организовали и провели ряд вечеринок, на которых представили творческие коллективы украинских кинолент.

И они пользовались большим успехом. Так, вечеринку в главном фестивальном отеле Thermal, посвященную презентации фильма «Стримголов», кроме завсегдатаев кинофестивалей: продюсеров, режиссеров, фестивальных отборщиков, кинокритиков и журналистов зашел и известный французский актер и режиссер, звезда фильмов «Матрица», «Сахара», «Одиссея» и многих других Ламбер Вильсон. Отвечая на вопросы украинских журналистов он заявил, что с удовольствием снялся бы в украинском фильме.

Настоящий ажиотаж в Карловых Варах вызвала грандиозная вечеринка, посвященная украинско-словацкому фильму «Межа». И это не удивительно, ведь для ее проведения был арендован один из самых красивых дворцов Карловых Вар – расположенный в историческом здании Kaiserbad Spa (Императорские купальни), которое обычно закрыто для туристов. Не случайно, на следующий день все Карловы Вары обсуждали это событие, а отечественные кинематографисты получили немало новых предложений о сотрудничестве.

Благотворительный фонд Игоря Янковского «Инициатива во имя будущего» неоднократно проводил бизнес-ланчи и торжественные приемы на международных кинофестивалях: в Каннах, Карловых Варах, Берлине, Таллине, а также Дней украинского кино в Мюнхене, Париже, Лондоне, Амстердаме, Будапеште и Риме. Результатом проведения подобных встреч является плодотворное сотрудничество украинских продюсеров и режиссеров, новые фильмы, снятые в копродукции, а также появление украинских кинопремьер в национальном и международном прокате.