"Фокстрот" доставляет технику из других магазинов

Согласно статистике, 78% украинских покупателей приобретают бытовую технику и электронику в крупных торговых сетях. При этом более 50% предпочитают делать покупки в одном месте. Это объясняется доверием к продавцу и выгодами, доступными в рамках программ лояльности.

В большинстве случаев постоянные клиенты уходят в другие магазины лишь при отсутствии в ассортименте нужных товаров. Компания «Фокстрот» нашла решение этой проблемы, запустив беспрецедентную акцию «Привезем любую технику, доступную в Украине».

Для удобства постоянных клиентов

Условия акции просты. Покупатель находит товар в любом украинском магазине (или у поставщика, осуществляющего доставку на территорию Украины) и оформляет заявку на сайте интернет-магазина Foxtrot.ua. Менеджер компании уточняет детали заказа (стоимость, сроки доставки и т. п.), после чего клиент производит оплату банковской картой через сайт.

«Фокстрот» привезет любую технику, имеющую гарантию производителя. Помимо своевременной доставки участники программ лояльности получают весомое преимущество – бонусы до 5%. Держатели бонусных карт смогут накапливать баллы при каждой покупке, совершенной в рамках акции.

Еще один плюс – полное отсутствие рисков. Компания имеет надежную репутацию, заработанную за 20 лет успешной работы. Заказывая технику через Foxtrot.ua, покупатель получает качественный официальный товар со всеми необходимыми документами. Его можно вернуть в соответствии с законодательством Украины.

Покупать легко

«Фокстрот» берет на себя роль посредника между покупателем и поставщиком, выполняя все необходимые действия – от выяснения деталей заказа до его оформления. Услуга оформления бесплатная – покупатель оплачивает только стоимость товара.

Заказать можно любой товар из категории бытовой техники и электроники, который отсутствует на сайте интернет-магазина Foxtrot.ua. Компания обеспечивает доставку из любых украинских магазинов. Через сайт также можно оформить покупку техники от зарубежных поставщиков, осуществляющих доставку на территорию Украины (на международные склады).

Покупатель может заказать товары, реализуемые разными магазинами. В данном случае оформляются отдельные заявки на технику каждого поставщика. Можно воспользоваться адресной доставкой или забрать товар самовывозом в ближайшем магазине торговой сети. От заказа можно отказаться до совершения оплаты.

Подробная информация об акции «Привезем любую технику, доступную в Украине» представлена на сайте интернет-магазина. Любые вопросы можно уточнить, позвонив в службу поддержки.