МастерСервис от "Фокстрота": эффективный способ экономии на обслуживании и ремонте бытовой техники

Бесплатный ремонт бытовой техники проводится только в гарантийный период, имеющий крайне ограниченный срок действия. Но, как правило, техника нуждается в ремонте по истечении этого периода – после достаточно длительной эксплуатации. В результате пользователям приходится отдавать деньги за любые услуги сервиса – от осмотра до замены неисправных элементов. Эти траты можно сократить, приобретая вместе с техникой выгодную программу дополнительного сервисного обслуживания. В числе таких программ – МастерСервис от компании «Фокстрот».

МастерСервис – больше чем дополнительная гарантия

В большинстве случаев гарантия на бытовую технику не превышает 1-3 лет. «Реальный» срок эксплуатации значительно превышает эти рамки. Так, бытовой кондиционер способен служить 10 и более лет. Но за долгую «жизнь» агрегата придется платить, ежегодно вызывая мастера для проведения профилактики, диагностики и необходимого ремонта.

Компания «Фокстрот» продлевает гарантийный период до 2 или 5 лет, предоставляя полный комплекс услуг по профессиональному уходу и ремонту техники в рамках платной программы МастерСервис. При ежегодном использовании пакет услуг не только окупается, но и позволяет существенно сэкономить.

Дополнительная гарантия, которую можно приобрести вместе с техникой в гипермаркете или через интернет магазин Foxtrot, имеет преимущество перед обычной. В стоимость пакета услуг входит страховка от негарантийных случаев поломки. Например, если смартфон или ноутбук вышел из строя после падения, залития жидкостью или механического повреждения – его отремонтируют по программе МастерСервис без каких-либо доплат. Если стиральная машина или другая техника сломалась после перепада напряжения в сети – ее восстановят по дополнительной гарантии.

Добровольная страховка обеспечивает преимущество даже тогда, когда техника становится неремонтопригодной. В данном случае владелец пакета МастерСервис получает денежную компенсацию.

Еще одно преимущество дополнительной гарантии – расширенный комплекс услуг. Мастера выполняют не только ремонт, но и профилактические работы – чистку и диагностику. Кроме того, пользователь всегда может получить бесплатную консультацию по эксплуатации техники, позвонив по телефону горячей линии.

Если обслуживание не понадобилось

Если услуга не использовалась на протяжении всего периода ее действия, покупатель может компенсировать расходы. В данном случае на любой товар предоставляется скидка, равноценная по цене пакету МастерСервис. Скидка может составлять не более 50% стоимости товара. Этой возможностью можно воспользоваться в течение последнего месяца действия дополнительной гарантии.

Подробную информацию о программе МастерСервис и других услугах по обслуживанию техники можно получить на сайте компании «Фокстрот» и у продавцов-консультантов торговой сети.