"Рекламный полигон" предложил коммуникации с потребителями для защиты их прав

7-9 июля 2017 в Одессе состоялся турнир «Рекламный Полигон» в рамках студенческого рекламного фестиваля, где специалисты Группы компаний «Фокстрот» приняли участие в судейской коллегии конкурса и поощрили самых креативных участников креативного батла.

- «Фокстрот» принял участие в «Рекламном полигоне» в качестве члена жюри в номинации «Защита прав потребителей», ведь реклама - это один из действенных каналов коммуникации с покупателями для их информирования относительно новаций в потребительском законодательстве,- пояснила пресс-секретарь ГК «Фокстрот» Алевтина Белецкая.

В этом году в конкурсе приняли участие 10 команд молодых рекламистов из разных уголков Украины (Киев, Одесса, Харьков). Участники получили по 3 брифа, которые нужно было воплотить в жизнь за 48 часов. Конкурсное жюри возглавил Константин Шнайдер, креативный директор креативного агентства Saatchi&Saatchi Ukraine, который во время работы «Полигона» провел мастер-класс на тему «Remarks about Lovemarks». В состав жюри вошли также представители компаний-партнеров, общественных организаций, руководители рекламных компаний, маркетинг-директора производственных предприятий.

Участникам было предложено 3 брифа на следующие темы: «Фискальный чек - гарантия качества и безопасности бытовой техники», «Популяризация премии Teacher Prize Ukraine», «Продвижение платформы ILearn». С 30 представленных брифов в шорт-лист жюри отобрало 7 лучших, по их мнению, работ.

Абсолютными победителями стала команда из Киева «М TEAM 2», заняв 1 место по брифу на тему «Фискальный чек - гарантия качества и безопасности бытовой техники», придумав не только рекламу, а целую систему коммуникаций с потребителем по защите их прав. Эта же команда взяла Гран-при «Рекламного полигона 2017», добавив в казну отличий кубок за 1 место в конкурсе рекламы «Популяризация премии Teacher Prize Ukraine».

- Мы выполнили задачу не за 24 часа, а в два раза быстрее, - комментирует победу команды выпускник Киевского национального университета технологии и дизайна, капитан Борислав Черченко. - Нам очень приятно было участвовать в таком конкурсе для рекламистов, спасибо всем организаторам, а также спонсорам - подарки просто супер-класс!

Официальными партнерами Полигона стали Ассоциация «Украинские импортеры бытовой электроники» и компания «Кока-Кола Бевериджиз Украина». Инновационный Партнер «Рекламного полигона» - «Samsung Electronics Украина» предоставил поощрительные подарки победителям фестиваля «Рекламный полигон».

Справка: «Рекламный Полигон» проводится в рамках проекта "Украинский студенческий фестиваль рекламы" с 2012 Одна из основных целей этого проекта - открывать для украинского бизнеса талантливую, креативную молодежь и привлечь внимание общества к необходимости формировать высокий профессиональный уровень студентов, будущих профессиональных рекламистов маркетологов, специалистов PR.

В 2013 году ГК «ФОКСТРОТ» выступила партнером «Рекламного Полигона» в рамках фестиваля студенческой рекламы «КрымСаФаРи» с брифа «Зеленый офис: +1 в карму».

Бриф «Рекламного полигона-2017» «Фискальный чек - гарантия качества и безопасности бытовой техники» обусловлен необходимостью активизировать работу по защите прав потребителей в Украине, где 38% экономики находится в тени и массово нарушаются права потребителей.

«Фокстрот» совместно с ведущими ритейлерами Украины с 2011 года системно работают над защитой прав потребителей, разрабатывая совместные унифицированные требования к продавцам о качестве услуг и прав потребителей. В 2011 год по инициативе ТМ «Фокстрот» и членов Ассоциации предприятий бытовой техники и электроники подписан Меморандум по работе с поставщиками с целью защитить полки своих магазинов от возможного попадания товара, завезенного на территорию Украины без необходимого таможенного оформления, где оформлено требование с каждыми поставками предоставлять вместе с другими документами письмо с указанием номеров таможенных деклараций, по которым этот товар пересек границу. С 2012 года ритейлеры сотрудничают над созданием мониторинга и контроля цепи передачи товара от поставщика к потребителю. В 2013 году подписан «Меморандум о взаимопонимании между Государственной инспекцией Украины по вопросам защиты прав потребителей и компаниями-импортерами и распространителями в Украине электро-бытовой техники ради борьбы с контрафактной и контрабандной продукцией». Подписи поставили известные ритейлеры «Фокстрот» и «Сomfy», а также представители мировых брендов: «BSH Bosch-Siemens», «Indesit Ukraine», «Gorenje», «Samsung Electronics Ukraine», «Delonghi Ukraine», «Philips Ukraine». Стороны договорились сотрудничать над «созданием законодательной и нормативной базы Украины, адаптированной к требованиям законодательства ЕС ...», «усиление ответственности за решение жалоб потребителей», «введение постоянного обмена информацией о выявленных фактов нарушения требований действующего законодавства в сфере защиты прав потребителей ...»

2014 - работа ритейлеров в рабочей группе Европейской бизнес ассоциации по совершенствованию законодательной и нормативной базы Украины. Совместно с КНТЭУ создан пособие для обучения продавцов оперативной оценке правильности, полноты и соответствия маркировки техники согласно действующему законодательству Украины. 2015 - системное обучение сотрудников «Фокстрот» оперативной оценке правильности, полноты и соответствия маркировки техники согласно действующему законодательству Украины.