Как выбрать наушники — больше не вопрос

Производителей наушников — сотни, а моделей — тысячи. Они отличаются по виду, качеству, функциональности и строению.

Как выбрать наушники за пять минут, не обладая экспертными знаниями в вопросе? Ответ — на E-katalog.

Идеал достижим

Подбор наушников на Ek.ua учитывает все особенности:

1. Подключение. Тип разъема — один из главных параметров наушников, а некоторые модели коннектятся к плееру по радиоканалу, ИК или Bluetooth.

2. Частотный диапазон. Это свойство показывает, в каких пределах наушники передают ровный звук.

3. Сопротивление. Чем выше этот показатель, тем меньше искажения сигнала. Для работы устройств с большим сопротивлением требуется повышенная мощность сигнала.

4. Чувствительность. Гаджеты до 100 дБ лучше использовать в спокойной обстановке. Для условий с сильными внешними шумами нужны более чувствительные наушники: они будут звучать громче.

5. Тип излучателей. Параметр для продвинутых пользователей, позволяющий точно задать «начинку» аксессуара. Самый популярный тип — динамический, лучшими считаются гибридный и электростатический.

6. Бренд. Выберите компании, чье оборудование предпочитаете.

Отметив желаемые параметры галочками, вы легко подберете целый ряд подходящих девайсов.

Важные нюансы

Наушники отличаются множеством нюансов, учтенных каталогом Ek.ua.

Тип девайсов легко определить по внешнему виду:

1. Накладные (с оголовьем). Самые крупные модели, которые держатся на голове с помощью широкой поперечной полосы.

2. Внутриканальные (вакуумные). Небольшие девайсы с мягкой накладкой, хорошо экранируют внешние шумы.

3. Вкладыши (таблетки). Обычно — самые недорогие. Качество звука уступает гаджетам другой конструкции.

Накладные наушники делятся на три типа:

1. Открытые. Не фильтруют посторонние звуки: в них слышно все, что происходит вокруг.

2. Полуоткрытые. Фильтруют звук частично: пользователь будет хорошо слышать громкие посторонние звуки.

3. Закрытые. Практически полностью отсекают посторонние шумы.

Вместо оголовья у аксессуара может быть дужка: с ней удобно носить девайс с высокой прической или головным убором.

Также есть небольшие яркие наушники для детей, устройства, совместимые со слуховым аппаратом, и даже гаджеты с костной проводимостью — они совсем не закрывают уши.

Современные наушники могут удивить списком дополнительных возможностей:

- складывание;

- встроенные плеер и микрофон;

- плоский и съемный кабель;

- усилитель и шумоподавление;

- защита от влаги;

- регулятор громкости;

- объемный звук;

- радиоприемник.

Как покупать без переплат

Для каждой модели наушников составлен список интернет-магазинов с актуальными ценами: Ek.ua не продает товары, а делится всей информацией для выбора подходящего аксессуара.

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