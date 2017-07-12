SIXT: аренда автомобиля — это просто

Специалисты компании SIXT — одного из крупнейших игроков мирового рынка автопроката — рассказали об особенностях услуги. Компания продуктивно работает в Украине. Отделения SIXT открыты в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харькове, Львове, Запорожье, Ивано-Франковске, Ужгороде.

Арендовать авто можно в самых разных ситуациях. Прокатом пользуются те, кто не хочет приобретать собственный транспорт, но любит мобильность в дальних поездках, те, кто только планирует покупать автомобиль. Арендованное ТС удобно в командировке, туристической поездке, его можно использовать для деловой встречи и пр. С автомобилем исчезает зависимость от общественного транспорта.

Многие украинцы уже успели оценить все преимущества автопроката. Сейчас данное направление крайне востребовано, особенно у жителей мегаполисов. Кроме того, рост спроса порождает рост предложения и положительно влияет на ценообразование — автопрокат, который еще 15 лет назад был недосягаем для многих, сейчас вполне доступен по цене.

Компания SIXT — один из ведущих представителей рынка автопроката в мире. Более 4500 представительств компании открыты в 105 странах, а величина автопарка превышает 180 тысяч ТС. За более чем 100 лет существования в SIXT сформировался определенный кодекс отношений с клиентами. Одно из ключевых преимуществ компании — четкое соблюдение принятых стандартов.

В SIXT можно арендовать практически любой автомобиль — от экономкласса до огромного представительского лимузина. Клиентам, которые затрудняются с выбором придут на помощь консультанты компании. В автопарке SIXT есть все от компактной Skoda Fabia, просторной и комфортной Toyota Camry до премиального внедорожника VW Touareg или другого автомобиля.

Особенность SIXT — здесь нет жестких сроков аренды. Прокат можно оформить на сутки, месяц или год. Все автомобили поддерживаются в идеальном техническом состоянии. Компания не использует ТС старше трех лет.

При необходимости можно арендовать автомобиль с водителем: это удобно в бизнес-поездках или клиентам без опыта вождения. Заказать машину можно по телефону (044) 383-000-6 или оставить заявку на сайте www.sixt.ua.