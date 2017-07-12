Детский аллерголог "Добробуд" подсказал как избавиться от аллергии?

Об аллергии говорят много и везде. Это такой недуг, с которым может столкнуться любой человек современного мира, где проблемы здоровья напрямую связаны с экологией. От чего она появляется сразу порой трудно определить, ведь учеными уже доказано, что активных аллергенов в окружающем мире более 2000. Среди них существуют те, которые способны вызвать заболевание самостоятельно. И так называемые неполные аллергены, которые соединяясь с белковыми структурами, начинают активно действовать.

Среди признаков аллергии часто встречаются зуд, раздражение, сыпь, насморк, но имеют случаи и совместного их действия, что способно вызвать анафилактический шок. В таком случае надо действовать очень быстро.

Преимущества детского аллерголога

Чтобы детский аллерголог поможет определить, какой аллерген воздействует на организм нужно ребенка провести скарификационный тест в процессе, которого на верхнюю часть руки будут нанесены насечки, куда поместят аллергены. Вызванные зуд и покраснения кожи указывают на активное их действие. Такой тест помогает предупредить возможные заболевания. После проделанных действий, человеку вводят, постоянно увеличивая, тот или иной аллерген, в итоге организм прекращает на него реагировать. И лет на десять можно забыть об аллергии.

К сожалению, избавиться навсегда от этого недуга нельзя. Для тех, кто входит в группу риска обязательным является посещение врача несколько раз в год. Специалист – аллерголог всегда окажет помощь, а при остром заболевании назначит правильное лечение.

Быстрое и точное определение аллергена у ребенка

На сегодняшний день в «Добробуд» есть способ, который очень быстро убирает причину аллергической реакции. Это гравитационная хирургия крови. Такая процедура позволяет отследить и поправить состав крови. Данная технология позволяет изъять из крови те вещества, которые вызывают острые приступы. Если речь идет об аллергии, то удаляться будут антигены. Также такая процедура позволяет доставлять через кровь микродозы лечебных препаратов.

После первого сеанса неприятные симптомы (насморк, сыпь, кашель, зуд) исчезают. А полного излечения можно добиться, проведя 12-15 процедур. И результат сохраняется достаточно на длительный промежуток времени.

В борьбе с аллергией не стоит забывать о физиотерапевтических процедурах, пересмотреть и скорректировать режим питания, соблюдать диету, возможно, понадобится пройти курс массажа или отправится на отдых.

Источник: www.dobrobut.com

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