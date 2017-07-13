Сезонные скидки на обувь до 50% в интернет магазине Merit

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Ни одно лето не обходится без балеток – мягких, практичных и удобных. Просто выберите фасон, соответствующий вашему вкусу. Это могут быть классические балетки, из тонкой белой кожи, ажурные с перфорацией или яркие с пестрыми рисунками.

Слипоны в этом сезоне многолики – классика в черно-белом исполнении, кружевные материалы разного цвета, отделка разноцветным мехом. Вариантов очень много, все модели отличаются высоким качеством, долговечностью.

Осенние ботильоны на устойчивом каблуке, с модной шнуровкой – must have этого сезона. Очень просто подобрать в каталоге подходящую модель, декор и цвет которой удовлетворяют ваши требования.

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