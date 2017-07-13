Как выбрать клинику для лечения глазных болезней?

Если верить народной мудрости, то «зеница ока», то есть человеческое зрение – это не просто один из способов получать информацию из окружающего мира, но и ценный дар. К сожалению, как и другие органы, наши глаза подвержены многочисленным заболеваниям, которые снижают способность видеть отчетливо или приводят к слепоте. Современная медицина всячески борется с этими недугами.

Наряду с государственными клиниками офтальмологии, в нашей стране работают платные коммерческие организации узкого профиля – клиники глазной хирургии и диагностики офтальмологических заболеваний. Как выбрать среди их числа именно ту организацию, где к вашим глазам отнесутся с должным профессионализмом и вниманием, клинику, где вам предложат, например, лечение глаукомы?

В первую очередь, следует понимать, что в любой клинике работают люди – врачи, диагносты и хирурги, младшие медицинские работники, обслуживающий персонал. От того, насколько опытны и квалифицированны будут работники клиники, зависит не только комфорт обслуживания, но зачастую и результат лечения. К светилам науки и известным врачам, как и в платных, так и бесплатных клиниках, может быть непросто попасть даже за деньги.

Показателем квалификации будут, в первую очередь, проведенные операции и консультационные осмотры. Если в клинике их проводят ежедневно, итоги большинства операций положительны, то вероятность успешного лечения именно в этой клинике тоже будет выше. В хороших клиниках врачи проводят несколько тысяч операций в год, а количество принятых пациентов может превышать 10 тысяч в год. Об успехе лечения можно узнать из отзывов на независимых ресурсах, но в расчет стоит брать не один-два мнения, а большое число мнений.

Кроме того, следует учитывать специализацию клиники. В одном месте основным направлением будет лечение катаракты, в другой клинике – восстановления зрения, в третьей – глаукома и так далее. Есть и многопрофильные клиники.

Не всегда успех лечения зависит от врача, хоть именно его опыт и знания часто определяют, восстановится ли зрение, отступит ли недуг. Однако для того чтобы врач смог сделать все, что от него зависит, он должен располагать ассортиментом лекарственных средств и что еще важнее – передовым оборудованием для операций и диагностики. С каждый годом на медицинском рынке в сфере офтальмологии появляются новые технологии и оборудование, и хорошая клиника следит за тем, чтобы модернизировать свой арсенал техники.

Стоимость услуг – один из определяющих факторов для широкой аудитории потенциальных клиентов. Желательно сразу ознакомиться с прейскурантом интересующей вас клиники и узнать, сколько стоит прием, лечение кератоконус, укрепление сетчатки, имплантация линз и другие нужные вам процедуры. К цене также часто надо прибавлять стоимость приемов, до и послеоперационного ухода, подготовительных процедур и так далее.