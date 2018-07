Группа AccorHotels откроет первый отель под брендом Mercure в Киеве

Группа AccorHotels − мировой лидер в сфере путешествий, современного образа жизни и цифровых технологий, впервые представит бренд Mercure на гостиничном рынке Киева с открытием Mercure Kyiv Congress, который появится на месте гостиницы «Космополит» в результате реконструкции. С подписанием договора франшизы и открытием новой гостиницы количество отелей под управлением Группы в России, Грузии и СНГ достигнет 48 .

Четырехзвездочный отель Mercure Kyiv Congress удобно расположен в современной деловой части Киева, откуда гости могут легко добраться до основных деловых и выставочных центров города, при этом дорога до международного аэропорта Жуляны займет только 5 минут, а до центрального железнодорожного вокзала и центра города гости смогут доехать всего за 20 минут. Mercure Kyiv Congress находится на территории многофункционального комплекса, благодаря чему гости могут легко организовать свой досуг, отправившись по магазинам, в кинотеатр, боулинг-клуб или посетить роллердром и даже ледовую арену.

Отель на 160 номеров разных категорий предлагает гостям высочайший уровень обслуживания в соответствии с международными стандартами сети Mercure. Современные стильные номера, оформленные по индивидуальному дизайн-проекту Мартинса Германсона и Роберта Валдманиса, оснащены всем необходимым для комфортного отдыха. Также в инфраструктуру нового отеля вошли ресторан Brasserie, где ежедневно сервируется фирменный завтрак и изысканные блюда французской кухни, и ресторан «Космополит», который объединяет гастрономические традиции разных стран. В распоряжении гостей – открытый 45-метровый бассейн, а также фитнесс-зона и тренажерный зал, оснащенный оборудованием ведущего производителя PRECOR. На территории всей гостиницы работает бесплатный Wi-Fi.

В комплекс Mercure Kyiv Congress входит самый большой в Киеве конгресс-центр общей площадью 5000 кв. м., оснащенный самым современным оборудованием. Это идеальное место для проведения любых деловых и частных мероприятий, организовать которые помогут профессиональные менеджеры отеля.

Проект реконструкции отеля готовился на протяжении 2 лет силами ведущих специалистов европейского гостиничного бизнеса. Партнером проекта стала многопрофильная группа Wisher Enterprises, которая работает с сетью отелей AccorHotels уже несколько лет во многих странах мира по договору франчайзинга.

«В каждой большой столице Европы есть гостиницы Mercure: в Берлине, Мадриде, Вене, Праге, Риме. Мы спрашивали себя, почему в этом списке нет Киева? Так появилась идея представить в городе новый бренд нашего давнего партнера. Процесс реконструкции гостиницы более сложен, чем строительство «с нуля», здесь есть четкие закономерности и стандарты, которых мы должны придерживаться: начиная от строгих требований к пожарной безопасности, заканчивая требованиями к дизайну. Я очень рад, что благодаря нашим совместным усилиям в Киеве появился такой высококлассный отель самого востребованного на Украине формата - конгресс»,- говорит Алексей Абасов, генеральный директор Wisher Enterprises.

«Mercure Kyiv Congress – наш третий отель в городе и, на мой взгляд, прекрасно дополняет коллекцию брендов, представленных на гостиничном рынке Киева сегодня. Качественный четырехзвездочный отель, объединённый с крупнейшим в городе конгресс-центром, уверен, станет центром притяжения деловых путешественников со всего мира», - говорит Алексис Деларофф, Региональный директор AccorHotels в России, странах СНГ и Грузии.

