"Срібний Вік": рождение легенды

Вот и интернет-магазин «Срібний Вік», созданный известным украинским производителем ювелирных украшений «Золотий Вік», быстро обрел славу, что в свою очередь, тесно связано с искусностью и опытом дизайнеров, разрабатывающих удивительные коллекции серебряных украшений, не уступающих по-своему изяществу более драгоценным. Приятно, что приобрести изделия из этих коллекций могут все желающие, поскольку один из принципов компании — демократичные цены.

Откуда суть пошла

Ювелирный интернет-магазин «Срібний Вік» возник как профильное ответвление известной компании «Золотий Вік». Произошло своего рода разделение специализаций: одна сеть теперь отвечает за производство золотых украшений, вторая специализируется на серебре.

Новая онлайн-площадка позиционирует себя как полностью аутентичного и уникального производителя украшений, в ассортименте которого каждый сможет найти что-нибудь подходящее. У компании уже сформировалась собственная дизайнерская студия, где талантливые ювелирные мастера ежедневно придумывают нечто новое и оригинальное.

В ассортименте магазина, несмотря на его «молодость», уже представлены практически все возможные украшения:

кольца;

браслеты;

серьги;

подвески;

подарочные изделия для разных поводов;

цепочки и многое другое.

Но вся суть и уникальность раскрывается в ассортименте особых дизайнерских комплектов и коллекций. Это наборы серебряных украшений, подходящие друг к другу по стилю и духу. Руки мастеров особенно кропотливо работают с данной категорией изделий. В каталоге, например, можно найти потрясающие наборы колец и серег с фианитами, переливающимися яркими красками.

Для кого создана сеть «Срібний Вік»?

Цены и политика компании свидетельствует, что здесь действительно уважают своего клиента. Это то, что называется «для народа». Абсолютно адекватные цены на изысканные дизайнерские украшения — подобного в Украине больше нигде нет. Большое значение для такой положительной оценки сыграла политика обслуживания, гарантирующая массу преимуществ каждому:

годичная гарантия на любой товар;

бесплатная доставка абсолютно любого товара, даже если ваш заказ будет стоить всего 300 гривен;

обширный ассортимент товаров, созданных руками лучших украинских мастеров;

возможность оформить бронь на понравившийся товар, причем совершенно бесплатно;

регулярные скидки и акции;

удобный расчет, есть возможность оплаты товара через платежную систему без каких-либо комиссий;

возможность возврата товара.

Последний пункт — конечно, стандартная практика для большинства респектабельных магазинов, но для ниши ювелирных изделий это не такое уж частое явление. Дело в том, что многие магазины боятся вводить функцию обмена товара, так как вернуть могут искусную подделку, а выявить это не всегда удается. Но «Срібний Вік» доверяет своим покупателям и делает все возможное, чтобы им было максимально приятно чувствовать уважаемым клиентом компании.

На данный момент ювелирная сеть успешно работает в 60 городах Украины. При этом жители других городов тоже не остаются «за бортом»: открытие интернет-магазина позволяет обслуживать каждого украинца на должном уровне, пусть и в режиме онлайн.

Серебро для всех и каждого

Серебро — изысканный благородный металл, который отличается особым изяществом, если над ним поработает опытный мастер. Интернет-магазин «Срібний Вік» представил украшения из серебра, которые действительно способны затмить золото. Блеск, роскошь и изящество — три слова, сполна описывающие продукцию компании.

Здесь каждый сможет найти что-нибудь подходящее. Серебряные ювелирные украшения из этого интернет-магазина не уступают в великолепии дорогостоящим изделиям из золота, и это их главное преимущество.