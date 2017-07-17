"Фокстрот" знает, когда футбол побеждает

19:25, 17 июля 2017
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В Одессе при партнерстве известного бренда состоялся матч за Суперкубок Украины.

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15 июля на стадионе «Черноморец» в футбольном поединке сошлись легенды украинского футбола: донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо», чтобы побороться за Суперкубок Фокстрот. День матча порадовал организаторов полным аншлагом (стадион в Одессе вмещает около 35 000 человек) - почти все места были заняты болельщиками.

Слоган нынешнего матча за Суперкубок - «Футбольный блокбастер твоего лета». С афиш на этот матч приглашали настоящие супергерои украинского футбола капитан «Шахтера» Дарио Срна и капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко, футболисты и реальные лидеры своих команд.

Настоящий праздник спорта развернулся в Одессе задолго до матча за Суперкубок: ежедневно работали две промозоны - в Аркадии и на Приморском бульваре, состоялся турнир стронгменов и символический забег на пять километров, а по улицам Одессы постоянно курсировал громкий DJ-кар. Он не только дарил одесситам и гостям города музыкальные подарки, распространял билеты на матч, но и с помощью волшебных промоутеров-лисичек создавал предвкушение футбольного праздника. Ведь Генеральным партнером Суперкубка Украины-2017 стал бренд «Фокстрот».

В рамках анонсирования Суперкубка «Фокстрот» в эти дни провел в Одессе мастер-классы по управлению дронами и тест-драйв гиробордов. А на официальных страницах бренда в соцсетях были разыграны билеты на матч. Кроме того, при поддержке «Фокстрота» 14 июля своих победителей назвал кибертурнир среди профессионалов по игре FIFA 17.

А самому матчу предшествовала церемония награждения наиболее результативных футболистов и тренеров Украины на фоне гигантских букв на зеленом поле «Кубок Фокстрот»

- При отсутствии титульного партнера компания «Фокстрот» - наш генеральный партнер и генеральный спонсор - пошел нам навстречу: организовали много активностей, «раскрутили» промо-зоны, забрендировали основные локации мероприятия, помогли Премьер-лиге как организатору Суперкубка, - прокомментировал помощь президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон.

- Розыгрыш Суперкубка - это большое событие для украинского футбола, но в Одессе оно приобретает статус всеобщего праздника, настоящего спортивного

фестиваля, дарит счастье каждому и всем, - сказал Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот». - Мы рады присоединиться к этому празднику и стать его соорганизаторами, в очередной раз продемонстрировав, что «Фокстрот» знает, когда наш отечественный футбол как любимый вид спорта украинцев побеждает.

Справка: Суперкубок Украины по футболу-2017 открывает новый футбольный сезон и является одной из самых популярных событий футбольного года.

В 2011 - 2012 гг. ТМ «Фокстрот» реализовала партнерскую программу с многократным чемпионом Украины ФК «Шахтер» к 75-летию клуба под лозунгом «Фокстрот вболіває - футбол перемагає» в рамках турниров Кубка Украины и чемпионата Украины по футболу.

С 2005 года ежегодно проводится корпоративный турнир по футзалу на кубок ГК «Фокстрот».

С 2002 по 2017 бренд «Фокстрот» реализует собственный спортивный проект и поддерживает отечественную школу бально-спортивных танцев, выступая соорганизатором Международного турнира по спортивным танцам «Парад надежд», организованный заслуженным тренером Украины, судьей высшей категории, основательницей «Школы танцев Федорчук» Валентиной Федорчук.

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