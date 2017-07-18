Пожар в городе Шымкент уничтожил старейшее здание

В результате пожара в городе Шымкент полностью уничтожено самое старое здание. Несмотря на то, что в его тушении принимали участие огромное количество пожарных, строение спасти не удалось. Стены и потолки обрушились на площади в 170 квадратных метров.

Как сообщает NUR, пожар начался в 6 часов утра. На борьбу с огненной стихией оперативно прибыли 17 пожарных машин и два водовоза. «Скорая помощь» также быстро выехала на место трагедии.

Пожарные смогли ликвидировать огонь на трех боевых участках только через два часа. К счастью, никто из горожан не пострадал. Одного из пожарных, который получил серьезные травмы во время тушения, оперативно отправили в больницу.

В уничтоженном здании ранее заседал районный акимат. Здесь также находилась самая известная в городе адвокатская контора.