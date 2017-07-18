Деловые объединения требуют остановить и наказать рейдеров

Промышленная общественность негодует по поводу нового вида рейдерства, который распространился в стране из-за пробелов действующего закона «О публичных закупках» и системы «Прозорро», и требует от руководства государства исправить ситуацию. Рейдерские действия состоят в том, что фирмы с сомнительной репутацией, не являющиеся производителями или официальными дилерами, сознательно тормозят процедуры закупок и пытаются завладеть заказом. Они затягивают проведение тендеров на месяцы, что приводит к невыполнению планов закупок государственными монополиями (например, Программы обновления подвижного состава Укрзализницы до 2021 года), простоям фирм-производителей, а иногда к банкротству последних. Соответствующее письмо на имя Премьер-министра Украины В.Гройсмана было направлено в июне с.г. от УСПП, ФРУ, Национального комитета по промышленному развитию, народных депутатов, ассоциаций и организаций машиностроителей, некоторых предприятий транспортного машиностроения. На днях при участии последних состоялось совещание под председательством первого вице-премьер-министра Украины, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Участники совещания сосредоточили внимание на потерях предприятий транспортного машиностроения (Крюковский, Харьковский вагоностроительный заводы, ПАО «Днепровагонмаш» и т.п.). Именно эти заводы способны провести модернизацию Укрзализныцы, поэтому и участвовали в тендерах. Это мощные промышленные структуры, которые обладают мощным кадровым, интеллектуальным, технологическим, производственным потенциалом, но из-за военных действий, потере рынков с РФ находятся в затруднительном положении. Заказы, которые они честно стремятся получить, участвуя в тендерах, являются едва ли не единственным путем их выживания. Однако в июле, во второй половине года предприятия не имеют ясности относительно дальнейшей работы, не могут загрузить собственные мощности, гарантировать коллективам работу и заработную плату.

Зато такие структуры, как ООО «Максмед Интернешнл», ООО «Евроклинсервис», ООО «Украинская швейная фабрика», ООО «Трейд коммодити», ООО «Газтрейд», ООО «Августпром», ООО «Димитрий Трейд» и т.д., используя тактику многочисленных безосновательных требований к тендерным комитетам, АМКУ, судам, научились многократно смещать сроки или вовсе срывать тендеры. Таким образом им удается овладеть финансовыми потоками государственных монополий, принудить поставщиков в случае получения заказа к распределению доходов, дискредитировать деятельность руководства государственных монополий.

Такие махинации необходимо немедленно прекратить. Украина слишком долго и сложно боролась за честные и свободные от коррупции условия проведения государственных тендеров, чтобы позволить рейдерам скомпрометировать их через отдельные пробелы законодательства и нажиться на государственных финансах. Именно поэтому участники совещания подготовили обращение в правоохранительные органы, Совет национальной безопасности и обороны, Президенту Украины П.А.Порошенко с требованием эффективно противодействовать рейдерству, немедленно проверить деятельность указанных структур на предмет преднамеренного вмешательства в процесс государственных закупок, начать уголовные производства в связи с признаками мошенничества и противодействия законной хозяйственной деятельности, отстранить их от участия в процессах закупки.

Деловая общественность настаивает на необходимости принятия быстрых мер, поскольку до конца года осталось меньше шести месяцев, а отдельные производственные программы в сфере модернизации Укрзализныцы еще не начаты.