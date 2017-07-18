Новая дорожная полиция на дорогах: чего опасаться водителям?

12 июня 2017 года дороги начала патрулировать Дорожная полиция — замена ГАИ. Патрульные будут выполнять работу, аналогичную предшественникам, — поддерживать порядок на дорогах и следить, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения. Вместе с тем, поменяются организация службы и сотрудники, их принципы работы и техника.

В отличие от упраздненной ГАИ, дорожная полиция — не отдельная служба МВД, а подразделение Департамента патрульной полиции. Поэтому в обязанности ее сотрудников входит не только патрулирование дорог и несение службы на дорожных станциях (замена постов гаишников). Сотрудники нового подразделения полиции будут помогать гражданам в ситуациях, требующих вмешательства служителей закона, на пути своих маршрутов патрулирования.

Как утверждают руководители полиции, патрульные около 90% рабочего времени будут заниматься патрулированием, а не устраивать засады на нарушителей. На первом этапе они патрулируют более 3000 км трасс, например, Киев-Харьков и Луцк-Ковель. Когда количество патрулей с 71 пары увеличится до 324, они будут контролировать 9000 км путей.

В список обязанностей полицейских входит проверка наличия полисов автогражданки у водителей. Пока они будут проверять полисы, как раньше, а в планах — автоматическая проверка информации о страховке при проверке машины. Как предупреждает сервис выбора страховок Ох, ситуация изменится после замены бумажных полисов ОСАГО на электронные. Произойдет это, по оценкам страховщиков, не раньше, чем в IV квартале 2018 года.

Департамент коммуникации полиции сообщил, что за первый месяц дорожные патрульные оформили 12071 протоколов за административные правонарушения. Статистика не сообщает, сколько незастрахованных водителей поплатились за беспечность. Известно лишь, что получение штрафа, как и раньше, облегчает кошелек нарушителя на 425 или 850 грн. За такую сумму можно заказать полис ОСАГО онлайн https://oh.ua/ и получить страховую защиту на год. А решить вопрос «по-хорошему» с патрульными, скорее всего, не удастся.

Дорожная полиция сменила ГАИ, но остались прежними правила дорожного движения и закон об обязательном страховании ответственности владельцев транспорта. Каждый водитель по-прежнему обязан возить с собой бумаги, подтверждающие его право управлять транспортом.

Согласно пункту 2.1 правил, человек, управляя автомобилем или мотоциклом, обязан возить с собой три документа:

1) удостоверение, соответствующей категории, дающее право управлять транспортом;

2) технический паспорт;

3) полис ОСАГО или «автогражданка». Страховка не может быть просроченной и оформленной в компании, утратившей лицензию на продажи ОСАГО.

Льготники, освобожденные от покупки полисов ОСАГО, при проверке полицией обязаны предъявить патрульным соответствующий документ вместо страховки. Как и водителям с полисом «автогражданки», льготникам не грозит штраф и обеспечена страховая защита.