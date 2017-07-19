Компания CBRE в Украине завершила сделку по аренде складского помещения в логистическом центре RLC

CBRE Ukraine, ведущая консалтинговая компания в сфере коммерческой недвижимости в Украине, сообщает о подписании сделки по аренде более 4500 кв. м складских помещений в мультитемпературном логистическом комплексе RLC. Арендатором складских площадей стала компания Business Group, одна из крупнейших компаний украинского рынка логистики. В рамках соглашения компания CBRE представляла интересы владельца логистического центра RLC.

Компания Business Group - это логистический оператор, специализирующийся на обслуживании таких продуктовых ритейлеров, как Novus, АТБ-Маркет, Metro Cash & Carry, Концерн Хлебпром. Компания уже занимает складские помещения в нескольких складских объектах в Киевской области и данная сделка была обусловлена необходимостью расширения площади в современном складском комплексе, соответствующему высоким стандартам своих клиентов.

Мультитемпературный логистический центр RLC - это складской комплекс класса А, построенный с применением передовых европейских технологий и является одним из лучших на рынке. Комплекс расположен в Броварском районе, восточнее Киева, в непосредственной близости от трассы международного значения E95. Общая площадь объекта составляет 63 000 кв. м. Логистический центр занимает лидирующие позиции в сфере предоставления современных складских площадей для товаров, требующих специального температурного режима хранения.

Наталья Сокирко, Руководитель департамента складской и логистической недвижимости CBRE Ukraine, прокомментировала:

«Сегодня на рынке складской недвижимости наблюдается постепенное повышение спроса на складские площади и уменьшение предложения складских помещений на фоне постепенного восстановления экономики в первом полугодии 2017 года. Сделка с Business Group является значимой транзакцией, которая демонстрирует рост арендной активности в складском секторе. Важно, что нам удалось подписать договор аренды в складском комплексе RLС на взаимовыгодных условиях для обеих сторон, ведь это служит началом долгосрочных партнерских отношений».

О компании CBRE:

CBRE является крупнейшей в мире консалтинговой компанией в области недвижимости (по итогам 2016 года) и входит в список 500 крупнейших компаний мира согласно рейтингу Fortune 500. Сегодня CBRE - это мировой лидер в области коммерческой недвижимости, который имеет более 450 офисов в мире и штат сотрудников около 75 000 человек (исключая аффилированные компании). Акции компании CBRE Group Inc., штаб-квартира которой находится в Лос-Анджелесе (США), торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Украинский офис CBRE был открыт в январе 2008 года и является частью аффилированной сети компании. Штат сотрудников CBRE в Украине насчитывает около 270 специалистов, включая персонал на объектах недвижимости, переданных компании в управление и эксплуатацию. CBRE в Украине предоставляет полный спектр услуг в области коммерческой недвижимости, среди которых: агентские услуги, рынки капитала, управление и эксплуатация объектов коммерческой недвижимости, оценка и консалтинг, управление проектами и технический консалтинг, управление инфраструктурой объектов недвижимости. Более подробную информацию Вы можете получить, посетив наш сайт www.cbre.ua