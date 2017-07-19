Исследование института им. Стражеско подтвердило сокращение риска сердечно-сосудистых заболеваний при переходе курильщиков на электронные устройства доставки никотина

Согласно биохимическим результатам исследования, переход курильщиков на электронные системы доставки никотина (ЭСДН), которые обеспечивают поступление в организм никотина без сигаретного дыма, позволяет избежать нарушений кислород-транспортной функции крови, повреждений сосудистого эндотелия и развития проатерогенных изменений метаболизма липидов и липопротеинов крови. Что свидетельствует о сокращении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Серьезных побочных воздействий ЭСДН на здоровье курильщика на протяжении 6 мес. наблюдения не выявлено.

«Проведенное нами 6-месячное исследование убедительно продемонстрировало улучшение функции эндотелия и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у курящих лиц при переходе на использование ЭСДН», – подвела итог Елена Кваша, д.м.н., руководитель группы ученых, которые осуществляли исследование.

«Данное исследование в очередной раз доказывает необходимость внедрения подхода уменьшения вреда в политику здравоохранения, – комментирует Дмитрий Рафаэль, глава общественной организации «Новые технологии для здоровья». – Вытеснение вредных продуктов менее вредными заменителями – это путь прагматизма и снижения рисков для здоровья естественным образом».

Исследование проводилось с сентября 2016 по май 2017 года группой ученых Национального научного центра «Института кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» при поддержке общественной организацией «Новые технологии для здоровья».

Подобное исследование проводилось в Украине впервые. На сегодняшний день его результаты являются единственной научной оценкой влияния электронных систем доставки никотина на здоровье украинских курильщиков.

Ученые отметили, что различия в динамике изменений состояния здоровья в каждой группе участников говорит о необходимости дальнейшего изучения каждого продукта, который претендует на использование в целях снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование также зафиксировало, что использование электронных заменителей в сочетании с традиционным курением («двойном использовании») существенно снижает положительный эффект для здоровья.

С результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.

Справка об исследовании:

В открытом локальном 6-месячном исследовании приняли участие 60 курящих мужчин и женщин (49 и 11 человек соответственно) старше 18 лет, обследованных в рамках эпидемиологического скрининга неорганизованного городского населения и не мотивированных на отказ от курения. Все участники имели стаж курения более 15 лет и ежедневно выкуривали 15 сигарет и больше. Все участники прошли полное обследование на старте, а также через 3 и 6 месяцев программы.

В исследование не включали лиц с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью II-III ст., нарушениями мозгового кровообращения и сахарным диабетом. Согласно протокола были сформированы 3 группы по 20 человек: I группа – в качестве альтернативы традиционного курения использовала систему нагрева табака iQOS, II группа – перешла на электронные сигареты JoyetecheGo AIO и III группа участников продолжали курить традиционные сигареты в привычном для них режиме.

Обследование участников включало следующие параметры изучения.

Измерение антропометрических показателей с последующим расчетом индекса Кетле (ИК), оценку степени никотиновой зависимости (тест Фагерстрема) и типа курительного поведения (анкета Хорна), регистрацию электрокардиограммы покоя в 12 стандартных отведениях, измерение артериального давления (АД) сфигмоманометром.

Тест поток-зависимой вазодилатации проводился на ультразвуковом аппарате Philips HD11XE линейным датчиком частотой 3-12 МГц. За показатель нормы принимали значение, которое составляет более 10%.

Кровь для определения уровня липидов, глюкозы С-реактивного протеина (СРП), клеток-предшественников эндотелиоцитов (КПЭ), эндотелиина 1, карбоксигемоглобина (СОHb) брали натощак. Содержание общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) и СРП определяли на полуавтоматическом биохимическом фотометре BTS 330 фирмы Biosystem (Испания).

Содержание липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) рассчитывали по формуле Friеdwald. Для оценки соотношения атерогенных фракций холестерина использовали коэффициент атерогенности (КА).

Определение уровня эндотелина 1 (ЭТ-1) в плазме проводилось иммуноферментным методом с помощью набора фирмы Biomedica (Германия) на фотометре Elx800 (фирмы BioTek). Подсчёт количества циркулирующих КПЭ (CD 34+45+) методом проточной цитофлюориметрии проводился на лазерном проточном цитофлюориметреNavios (фирмы BeckmanCoulter). Нормальным количеством КПЭ считали количество 2956±298 клеток в мл.

Контроль использования традиционных сигарет осуществлялся путем анкетирования с параллельным определением уровня СОHb в плазме крови модифицированным методом Вольфа на биохимическом фотометре BTS 330 фирмы Biosystem (Испания). В качестве референсных значений рассматривалось содержание СОHb у некурящих лиц аналогичного возраста (0,1-1 %).

Более детально с результатами и ходом проведения исследования можно ознакомиться в научных публикациях, информация о которых будет размещена на сайте общественной организации «Новые технологии для здоровья».

СПРАВКА

“Новые технологии для здоровья” являетсяобщественной инициативой по разработке и адвокации решений для актуальных проблем общества в сфере общественного здоровья. Организация видит разумным решение проблем общественного здоровья посредством поиска эффективных подходов по предотвращению заболеваемости, в частности с помощью внедрения подходов уменьшения вреда в политику здравоохранения. Возникновение заболеваний является результатом распространенности модифицированных факторов риска для здоровья, особенно тех, которые вызывают сердечно-сосудистые заболевания, которые являются главной причиной смертности в Украине. Предотвращая или минимизируя риски для здоровья, мы делаем людей здоровее.

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