Строительство домов из СИП-панелей: выгоды и перспективы

Энергоэффективность, экономность, надежность, скорость возведения — не полный список преимуществ каркасного строительства. Подробнее о канадской технологии рассказали эксперты компании «Сервус».

Канадская технология строительства каркасных домов в Украине становится популярнее с каждым годом. Быстровозводимые здания пользуются большим спросом в частном секторе, привлекая заказчиков относительной бюджетностью и высокими показателями энергоэффективности. В сфере бизнеса этим направлением заинтересованы сегодня не меньше. Предприниматели по достоинству оценили скорость сборки конструкций домокомплектов и отмечают быструю окупаемость проектов благодаря этой особенности.

Дома из SIP-панелей можно встретить сегодня повсеместно: базы отдыха, гостиницы, кафе и рестораны, магазины, бани, административные здания. На сегодняшний день существует огромное количество типовых проектов разного назначения на любой вкус и бюджет. А возможность разработать собственный проект с учетом всех пожеланий клиента, делает перспективу строительства еще более привлекательной.

Чтобы узнать, чем так заинтересовала канадская технология украинского заказчика, мы обратились в строительную компанию «Сервус». Специалисты компании отметили, что рынок канадских технологий строительства в последние несколько лет растет стремительными темпами. И количество заявок на просчет проекта, которые оформляют клиенты на сайте компании servus.mk.ua, продолжает расти. С чем это связано?

Во-первых, канадские дома — это быстровозводимые постройки. Сдать дом за несколько недель, оказывается, вполне возможно. Строительство может занять 2-4 месяца. Это безусловное преимущество как для коммерческого, так и для частного сектора.

Во-вторых, несмотря на высокую скорость сборки конструкций, канадские дома — прочные, надежные и долговечные здания. Они готовы прослужить более 100 лет! SIP-панель способна выдержать нагрузку в 1600 кг. Отличают ее и высокие показатели пожаростойкости. Кроме того, она совершенно не привлекательна для грызунов.

В третьих, канадские дома обладают невероятными показателями энергоэффективности. Благодаря особенностям строения плит и качеству теплоизоляции они способны быстро нагреваться и очень медленно остывать при выключенной системе отопления. Это значительно сокращает расходы на коммунальные платежи. В них отсутствуют сквозняки и холодные пятна. Поэтому минимальные потери тепла хозяевам такого коттеджа гарантированы. Кроме того, в таком доме комфортно не только зимой, но и летом. За это их часто называют умными постройками.

Наконец, привлекают украинцев и цены на канадские дома. Если сравнивать итоговые сметы строительства по традиционной технологии из кирпича и каркасника по канадской технологии, в последнем случае выгода будет очевидна. Чтобы убедиться в этом, достаточно оставить заявку на сайте строительной компании.